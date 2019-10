Difunden imágenes del accidente del boxeador Errol Spence Jr.

Los hechos ocurrieron sobre el boulevard Riverfront, en Dallas, Texas, EU, cerca de las 3 de la mañana cuando el hombre de 29 años perdió el control del vehículo al conducir en exceso de velocidad, lo que provocó que saliera disparado del vehículo debido a que no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Según señalan los reportes oficiales brindados por la policía del sitio.

En el material que fue captado por una cámara de seguridad cercana al lugar del accidente, se aprecia el momento en que el auto se vuelca.

video of the rollover crash that ejected Errol Spence Jr this morning pic.twitter.com/PG7aj8YAXk