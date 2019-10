Profesora enferma de cáncer escribe su propio obituario

Luego de dos años luchando contra el cáncer de laringe, Ashley Ann Kuzma, de Conway, Pensilvania, falleció el pasado 22 de septiembre en la Clínica Cleveland en Ohio.

Antes de morir, Ashley, de 32 años y quien trabajaba como profesora en una escuela secundaria, decidió escribir su propio obituario y sus palabras han conmovido a la comunidad.

Se trató dice, de uno de los "muchos preparativos para facilitar la transición a su familia". Señala también que “tuvo mucho tiempo para pensar en la muerte y fue capaz de brindar una última lección”, reporta Yahoo Lifestyle.

En su texto, escrito con humor, recalca olvidarse de lo que llama ‘cosas insignificantes’ y mejor disfrutar de la vida.

"Cuando tienes cáncer de laringe recurrente que simplemente no acepta un no por respuesta, tienes mucho tiempo para pensar en la muerte. Lo bueno es que ya no tengo que preocuparme por ahorrar para la jubilación, pagar los préstamos estudiantiles o tratar de no tener cáncer de piel", escribe Kuzma en su mensaje.

A ella le diagnosticaron la enfermedad en junio de 2017, tras quejarse de un dolor crónico de garganta. Se sometió a radiación pero para febrero de 2018 los tumores regresaron. Le realizaron una laringectomía parcial y a pesar de tener que usar un tubo de alimentación, regresó brevemente a la escuela en junio de ese año. Conforme avanzó el cáncer se sometió a una laringectomía total y regresó a la radioterapia y quimioterapia.

Para marzo de 2019 el cáncer ya estaba muy avanzado y no había nada más que se pudiera hacer.

En su obituario Ashley también comparte que le gustaba viajar, leer, acurrucarse con sus gatos, ir a probar vinos, animar a los Steelers y relajarse en el bote de su padre.

"Estoy extremadamente agradecida por la vida que viví. Fui afortunada de tener una familia amorosa, amigos que me apoyan, un trabajo estable y significativo, y una casa propia. Mi deseo para ti es dejar de dejar que situaciones insignificantes te estresen. Haz lo que sea importante para ti. Relájate y disfruta de la compañía de quienes te rodean. ¿Qué valoras en tu vida? Al final, eso es lo que importa", escribió.

DA.