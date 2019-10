Sostiene AMLO que no aumentará presupuesto a universidades

En el marco del paro de labores de 15 universidades públicas estatales que se realizó la víspera en protesta por la restricción presupuestal, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no aceptará chantajes ni grupos de presión y sostuvo que no se puede aumentar el presupuesto más allá de la inflación.

Al responder a la demanda de más de 17 mil millones de pesos que presentó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), expresó que como administradores de los recursos tienen que actuar con disciplina, porque si se da dinero a diestra y siniestra se caería en déficit, y si no se tiene la razón, no cederá aunque se pare el país, “porque si no, vamos a estar a expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas”.

El paro convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) fue en protesta por la falta de presupuesto y demanda de recursos para rescatar a las universidades que se quedaron sin recursos para pagar los salarios de sus trabajadores.

Al respecto, López Obrador resaltó que la autonomía no puede utilizarse para hacer una mala administración de los dineros del presupuesto, como tampoco se pueden entregar recursos sin disciplina, porque “tendríamos que aumentar y crear nuevos impuestos, decretar gasolinazos, pedir prestado, aumentar la deuda, como era antes”.

Sin embargo, si es una petición justa, continuó, se debe responder, aunque “no es de que ‘nos agrupamos y a ver, va la huelga si no nos das’. Esos son grupos de presión y así no es ya la cosa”.

El Ejecutivo federal se pronunció la víspera por revisar el presupuesto que se otorga a cada universidad. “Todos estamos obligados a actuar con austeridad y transparencia porque es dinero sagrado del pueblo”.

“No es de que ‘no tenemos dinero, tenemos un déficit, no hay para pagar la nómina, no hay para cerrar el año, no hay para los aguinaldos y necesitamos más dinero’. Así ya no es la cosa. Cuentas claras y chocolate espeso”, insistió.

Recomendó que el presupuesto para esas instituciones aumente mínimo (la) inflación. No se puede dar menos, aseguró que todas las universidades, por lo que corresponde al gobierno federal, tendrán más recursos en 2020, en términos cuantitativos, que los que recibieron este año.

López Obrador convocó a las instituciones de educación superior a actuar con austeridad y no realizar gastos superfluos, porque muchas veces se destinaban recursos para financiar congresos, visitas al extranjero, mucho turismo político.

Agregó que está seguro de que la Federación no le debe recursos a Baja California que afecten a la Universidad Autónoma de la entidad, como se ha señalado y que puede ser déficit o faltante que se acumulado, pero no deudas que tenga la Federación, y pidió que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, lo aclare, porque si fuera así, “nosotros de inmediato transferiríamos los recursos”.

Las universidades que se encuentran en crisis son las autónomas de Nayarit, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Sinaloa y Chiapas, y se suman en apoyo las de Veracruz, Campeche, Chihuahua, Colima, Tamaulipas, Baja California, Hidalgo y Puebla, entre otras.