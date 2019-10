Tenista es descalificado de partido por tener los pantalones rotos

El tenista español Bernabé Zapata Miralles fue descalificado durante un partido por un agujero en su ropa.

Esto sucedió en la primera ronda de juegos del torneo Internationaux de Tennis de Vendée, que se lleva a cabo en Mouilleron-le-Captif, Francia, del circuito ATP Challenger Tour.

Zapata perdía por 2-6 y 1-4 contra al canadiense Steve Diez, entonces, el árbitro le señala la rasgadura en la parte lateral de su bermuda, que al parecer se produjo momentos antes cuando el jugador se molestó por perder el punto, señala el portal Tennis World USA.

"Bernabé, tienes un gran agujero en los pantalones cortos, no puedes jugar así", dijo el árbitro. El jugador indica que no tiene ropa de cambio y pregunta por qué no puede jugar así. El otro responde: "¿Te parece razonable?"

El jugador buscó alguien que le prestara unos shorts nuevos pero cuando el supervisor del torneo insistió que no seguiría jugando con el agujero en su ropa, Zapata fue finalmente descalificado por infringir el código de vestimenta.

