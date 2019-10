El Espacio de Cerpa

Hoy comienza la sexta semana de la NFL y quedando ya sólo dos escuadras sin perder, lo más evidente es que este día, una de ellas se mantendrá de la misma manera y aunque nunca le atinamos a lo que predecimos, la escuadra de Nueva Inglaterra, continuará en las mismas condiciones debido a que sus rivales y que sin duda no los quieren ver ni en pintura después de la travesura que les hicieron en Glendale en febrero del 2008 y después en el Lucas Oil de Indianápolis en el 2012, de alguna manera se querrán aprovechar de que los Gigantes, marchan con 2-3 pero ojo ya que, con ese récord, el equipo de Nueva York, se encuentra a un juego tanto de las Águilas como de los Vaqueros y lo bueno para Tom Brady, es que ya no se topará con Michael Strahan así como Justin Tuck que todavía sigo sin entender, como fue que no les dieron el galardón del “más valioso” en los Súper Tazones XLII y XLVI.

Pero es necesario tocar el tema de los 49´ers que derrumbaron a los Cafés el pasado lunes por la noche para estar ahora en 4-0 y a pesar de que la escuadra de la bahía se mantiene sin perder, parece que aún no se encuentran como para poder predecir que estarán en Miami el primer domingo de febrero del año próximo sin embargo, hay que darle mérito a su defensa donde Nick Bosa que fue la segunda selección global del pasado draft universitario, se ha puesto como el ancla del coordinador Robert Saleh sin embargo y a pesar de que está debutando en el profesional, ya se siente la “mamá de los pollitos” y no sabemos cuánto le pueda pesar su arrogancia pero hay que reconocer que en el partido con el que culminó la semana cinco, resultó el rostro de una actuación casi perfecta del equipo de Kyle Shanahan y que no se encontraban en esta situación, desde 1990. Desde muy temprano el domingo próximo, habrá actividad debido a que las Panteras, estarán en condición de visitante cuando viajen al otro lado del charco para enfrentarse a los Bucaneros en Londres en un encuentro de la misma división sur de la conferencia nacional y en donde Carolina, se mantiene a un juego debajo de los Santos mientras que Tampa, está de igual manera debajo del equipo de Ron Rivera por lo que bajo este concepto, se vislumbra un partido suculento. Y tocando el tema de Nueva Orleáns, pues resultó que probablemente fueron con los brujos de Catemaco porque ahora se encuentran 3-0 con Teddy Bridgewater en los controles y que marcó la diferencia en contra de los Bucaneros cuando lanzó para 314 yardas y cuatro anotaciones donde superó a su exselección de primer ronda Jameis Winston para una victoria de 31-24 en el Superdomo y siendo justos con el pasador de Tampa, el suplente de Brees, tiene un repertorio de apoyo por encima y en ambos lados del ovoide ya que Michael Thomas, finalizó con 11 atrapadas y 182 yardas con dos anotaciones y el esquinero (todavía sigo sin entender como es que en la T.V. dicen “el córner”) Marshon Latimore, hizo sufrir al receptor y jugador del juego de estrellas Mike Evans pero este domingo, también tendrán un partido que llama la atención visitando a los Jaguares ya que Jacksonville le pisa los talones a los Potros y los Texanos mientras que el equipo de Sean Payton y como lo mencionamos líneas arriba, se mantiene en la cima división sur de la nacional. Rodolfo Cerpa [email protected]