Sin sustento consulta de 'Ley Bonilla'

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la decisión del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, por la que se declaró incompetente para resolver sobre el tema de la consulta ciudadana que se celebrará el domingo respecto a si la gubernatura de esa entidad deberá de ser de dos o cinco años.

Por unanimidad de votos, en sesión pública, los magistrados coincidieron en que la consulta, organizada por el Congreso local, es de naturaleza distinta a la electoral, enmarcada en el ámbito legislativo, por lo que no corresponde a las que se organizan conforme con la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana de Baja California.

Las impugnaciones realizadas por la Coparmex local, así como por los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, cuestionan sobre si efectivamente el Tribunal local carece de competencia para resolver el tema.

Ante ello el magistrado presidente, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, respondió que en efecto "son correctas las razones expuestas por el tribunal de Baja California ya que el acto impugnado es ajeno a la materia electoral".

Indicó que, si bien se ha resuelto sobre controversias con el caso de Baja California como las relacionadas a la declaración de la validez de la elección o la constancia de mayoría a Jaime Bonilla, subrayó que estos actos sí formaban parte del proceso electoral.

Fuentes Barrera recalcó que el 2 de octubre la Sala Superior resolvió sobre dichos juicios, y "ello hace evidente que el proceso en cuestión ha concluido, en tanto que este tribunal constitucional ya resolvió los medios de impugnación relacionados con la validez del mismo, con lo que se dio por concluido el proceso electoral local".

El magistrado presidente agregó que este tipo de casos que ya se han presentado en el TEPJF han sido resueltos con el mismo criterio, como lo fue en el caso de las consultas para la construcción del nuevo aeropuerto y la termoeléctrica de Huexca, Morelos.

Por último, aclaró que la resolución de este martes no establece si es o no correcta la determinación del Congreso local de realizar la consulta ciudadana, "precisamente porque escapa de la materia electoral y no tendríamos atribuciones para calificar su legalidad".

El 22 de agosto, el Congreso local aprobó el acuerdo por el cual determinó realizar una consulta ciudadana y conformó la comisión especial para realizarla con el fin de que se conozca el sentir de la ciudadanía de Baja California respecto de la ampliación del mandato del gobernador electo de dos a cinco años.