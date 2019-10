Buscan obtener bienes de 'El Chapo'

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se tiene que verificar si es cierta la fortuna que se dice que obtuvo Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera y detalló que su administración ya mantiene comunicación con el gobierno de Estados Unidos para que estos bienes regresen a México.

El Ejecutivo indicó que hace años una revista incluyó al "Chapo" en la lista de los mexicanos más ricos del mundo, pero que, indicó, se debe de probar esto al hacer un inventario de sus bienes, así como los de otros delincuentes para que estos bienes retornen al país.

"Ya es una decisión tomada el que siempre se van hacer las gestiones y se va a proceder legalmente para que los bienes incautados a narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco no se quede en el extranjero, que regresen, que se devuelvan al pueblo de México ya es una decisión que se ha tomado y se va a proceder legalmente. Si antes no reclamaban estos bienes, ahora sí. Y ya se está atendiendo en particular lo de este caso de Guzmán Loera, el que se tenga primero el inventario de bienes, con pruebas reales, porque se habla mucho de la riqueza de Guzmán Loera y de otros personajes, pero se tiene que contar con los pruebas, con elementos de prueba. Digo esto porque a veces por lo sensacionalista del caso se exagera".

"En alguna ocasión una revista que da a conocer a los hombres más ricos del mundo incluyó a Guzmán Loera en esta lista y según mi información no era para estar en la lista de los 10 mexicanos más ricos del mundo. Eso hay que probarlo, como sea, sea mucha, sea poca la fortuna de Guzmán Loera se va a gestionar de que se regrese al país".

Informó que su gobierno va a realizar las gestiones de que los bienes que se confisquen en el extranjero puedan regresar al país, encomienda que, señaló, ya tiene Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores.