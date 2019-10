Afecta bloqueo a derechohabientes del ISSSTE

Un grupo de trabajadores sindicalizados ajenos a la planta laboral de la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE, ubicada en la colonia Torreón Residencial, impidieron este miércoles el paso del director de este nosocomio,como medida de presión para seguir obteniendo ciertos beneficios para el círculo cercano al dirigente. Los más afectados por este problema político fueron los derechohabientes.

Los trabajadores del ISSSTE que acudieron y se quejaron públicamente del director de esta clínica no pertenecen al mismo, sino al Hospital General, ubicado cerca de la Alameda Zaragoza, otros más son de San Pedro. Fueron convocados por el líder estatal de la Sección XI del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), Ricardo Muro, quien dio originalmente una versión distinta de lo sucedido.

"Se manifiestan los trabajadores, somos convocados por ellos porque no quieren al director por situaciones irregulares que se han dado, la gente ya se molestó y ya no quisieron dejarlo entrar. Lo que piden los trabajadores es la destitución del director porque a unos les otorga concesiones y a otros no", señaló el líder sindical.

Afuera de la clínica colgaron una lona asegurando que el director solo labora dos horas diarias. Dicha lona incluso tiene mal escrito el nombre del director.

No obstante, Rosy Martínez, líder sindical estatal del SNADTISSSTE (sindicato del ISSSTE de reciente creación afín a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador), quien también acudió al nosocomio, aseguró que todo lo dicho por Muro es una mentira.

"Es mentira. Muro está acostumbrado que viene con unas gentes y quita a quien no le conviene", dijo, además de asegurar que Muro ha cometido siempre abusos e hizo referencia al nepotismo que le rodea.

"En Saltillo tiene a su esposa como jefa de enfermeras, tiene a su hija como representante de la federación de sindicatos en Saltillo y al yerno lo tiene como jurídico. No estamos de acuerdo en el nepotismo y corrupción, Muro es un corrupto de primera y la gente lo sabe. Eso que dice de que el director no viene a trabajar también es falso. Este movimiento no es de trabajadores, es de él. Desde que está Muro, este ha sido el peor sindicato. Yo tenía 28 años de estar militando en el sindicato y había problemas, pero desde que llegó este señor hay muchos más. Ese es el sentir de la gente. Por eso busqué otra opción", dijo la dirigente estatal.

Según versiones de trabajadores de la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE, el motivo que provocó las acciones de toma de la dirección por parte de Muro fue que la subdelegada del SNTISSSTE, Alma Maldonado, se inconformó con el director porque llevaba tiempo que a su hija le daban interinatos ininterrumpidos cada cinco meses y recientemente la Dirección no se los otorgó para poder dar oportunidad a cinco suplentes. Alma es del círculo cercano de Muro y deseaba que su hija siguiera con esta dinámica, sin importar si hay otras personas esperando dichos interinatos y con el mismo derecho a obtenerlos.

El jefe de servicios de esta clínica del ISSSTE, Eduardo Flores, mencionó que actualmente hay más problemas de tipo político por la apertura que hay con el nuevo gobierno para que los trabajadores se agrupen en diferentes sindicatos, uno de ellos afín a los lineamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no es el mismo que dirige Muro.

"Hay personas del sindicato de ellos, de Muro, que tienen 11 familiares metidos y no le dan oportunidad a otras personas que sí tienen mucho tiempo esperando y trabajando. Eso de que no viene el director es completamente falso", dijo Flores.

Respecto a que no se le permitió el acceso a su centro de trabajo, el director de esta Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE, Jesús Gabriel Rosales Olachea, mencionó que el día de ayer llegó a las 8:30 horas y se encontró con la novedad de que estaba tomada su oficina y el líder sindical Ricardo Muro fue quien le dijo que para evitar confrontaciones debería retirarse.

"No lo acompañaba ninguno de los empleados de la clínica. Incluso, de todos los que salieron dando declaraciones en la televisión, ninguno es de ahí", dijo el director, quien lamentó que con esta situación realmente quien resulta más afectada es la derechohabiencia, pues diariamente él tiene que firmar entre 20 y 30 documentos que lo requieren para recetas, traslados, consultas médicas con especialistas y demás.

"Si yo no acudiera a laborar, no habría quién pudiera tomar ese tipo de decisiones, porque tengo como un año que no cuento con subdirector médico. Tengo que estar porque son trámites que hay que hacer. Tengo tres años, nunca había tenido un problema. Si fueran dos horas diarias las que yo voy, no podría resolver todos los problemas que surgen", acotó.