Sin equipo clínica traía al mundo bebés prematuros

En seis meses, la clínica privada Semma, con conocimiento de la situación y sin el equipo necesario, trajo al mundo a a bebés prematuros, en lugar de enviar a las parturientas a otros centros médicos, y canalizó a los recién nacidos a hospitales públicos, para que ahí les salvaran la vida.

“Tenemos la obligación de atender a pacientes graves de salud y estabilizarlos”, explicó el director del Amparo Pape, doctor Ángel Cruz García Rodríguez, en relación a seis ingresos de neonatos con problemas respiratorios enviados por la clínica privada Semma en un período de seis meses.

El Seguro Social también recibió en ese período a recién nacidos prematuros con problemas pulmonares, pero la institución no ha informado el número.

El hospital particular, al parecer no cuenta con instalaciones especiales para bebés de alumbramientos prematuros o no funcionan éstas, pero no rechazó los partos, los atendió y cobró sin el equipo necesario, y después envió a los pequeños a algún hospital público para que allí los atendieran.

El director del Hospital Amparo Pape, indicó que la Secretaría de Salud aplica una normativa para centros médicos y clínicas donde se realizan cirugías, y verifica que tengan el equipo mínimo indispensable para atender a los pacientes y no poner en peligro sus vidas.

Explicó desconocer qué esté pasando con la clínica privada Semma.

Aparentemente no cuenta con una Unidad de Terapia Intermedia o Intensiva ni ventiladores (respiradores artificiales), que son indispensables para que el paciente sostenga la vida mediante la respiración, y por eso envía a los bebés prematuros al Amparo Pape y al Seguro Social.

Reconoció que es preferible que envíen al hospital a la madre que está por dar a luz en parto prematuro a que envíen la criatura ya nacida y con problemas para respirar, pues podría perder la vida el pequeño.

De abril a septiembre pasado, la Clínica Semma envió al Amparo Pape seis neonatos, todos con problemas respiratorios. Dos de éstos, ya estables, fueron canalizados al Hospital del Seguro Social; los otros cuatro fueron dados de alta al madurar sus pulmones y tener un desarrollo normal.