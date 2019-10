Conductora es interrumpida por su hijo durante transmisión en vivo

La mujer se encontraba hablando para el noticiero acerca de los ataques aéreos de Turquía a combatientes kurdos en el norte de Siria, momento en el que fue abordada por el niño que apareció ante las cámaras en el estudio.

Ante esto la cadena inmediatamente desplegó un mapa que mostraba a Siria y Turquía, mientras la mujer se disculpaba con el público por lo sucedido.

"Disculpen, mis hijos están aquí. Televisión en vivo", comentó Kube.

