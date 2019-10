Nuestro Recomendado

Un rapero mexicano, Danger AK, diseñó una estrategia educativa que utiliza versos, estructuras poéticas y otros recursos literarios en los que se ayuda del rap para atrapar la atención de los adolescentes de una escuela de educación básica de Ciudad de México.

En una secundaria del barrio de Tlatelolco, en el centro de la capital mexicana, José Alfredo Martínez Estrada, mejor conocido en la escena mexicana y latinoamericana del rap como Danger AK, está al frente de una peculiar clase: un taller de rap que imparte a 50 estudiantes de entre 12 y 15 años.

A sus 33 años, Danger AK lleva quince impartiendo talleres en barrios, casas para menores y cárceles de la fronteriza Tijuana, su ciudad natal, así como en Ciudad Juárez y en la capital.

Y a la par de su carrera musical, la Secretaría de Cultura de México lo integró este año al programa “Alas y raíces” -de acciones culturales en favor de la niñez- para que configurara un plan de estudios para la asignatura que ahora imparte.

El rapero vació toda su experiencia dando talleres y su aprendizaje autodidacta, prácticamente desde su adolescencia, para darle forma al curso, un programa piloto que inició en agosto y que funcionará durante todo el ciclo escolar.

En la clase, el maestro habla de resiliencia, autoconocimiento, resolución de conflictos, selección de relaciones interpersonales y comunicación asertiva, entre otros puntos. Ello genera cierta empatía con sus alumnos.

Danger aseguró que estar al frente de adolescentes ha sido un desafío enorme: “Están en plena revolución hormonal, queriendo ser más grandes, se están buscando y buscan llamar la atención”.

Positivamente, su mayor ventaja frente a otros maestros es que es un personaje público. Al aparecer en redes sociales y videoclips, muchos jóvenes lo reconocen y por ello se comprometen. “Mis amigos no me creen que usted me da clase”, le dicen.

En 2016 y en 2017, Danger representó a México en el Festival de Teatro Clásico de Almagro en España y en el Festival Internacional Cervantino en México.

Discografía

-Lodo en la Alfombra (2014). -The Punshliner (2012).