Compartirá su poesía en el Revueltas

Con una pluma comprometida con la poesía, Isabella Ibarra sigue arrastrando el lápiz, llena páginas donde habla del amor, desamor, de los sueños. "Rumbo al quebranto", es su primer poemario que escribió hace aproximadamente tres años y que recientemente fue invitada a presentar en el Festival Revueltas el próximo 16 de octubre en la Casa de la Cultura de Gómez Palacio en punto de las 19:00 horas.

Se trata de un compendio, que dice, ha tenido buena aceptación, pues aún se lo solicitan mucho a través de las redes sociales. Dice, son más los ojos de un público joven los que siguen sus líneas, aunque también, refiere, los adultos se encuentran en sus letras.

"El amor, en cualquier parte del sueño", es el segundo libro de Isabella que experimenta la última fase de edición. Del mismo se dará un pequeño adelanto el próximo miércoles 16. Sobre la evolución de su escritura entre un libro y otro, la joven poeta expresó "yo creo que ha tenido una evolución más sobria. Me han abierto muchas puertas, empecé en el taller de Cabrioto Editores y de ahí fui conociendo más personas que me empezaron a invitar a otros talleres, a varios eventos. Presenté el libro en dos escuelas y esta es la primera vez que me invitan a un festival y también vamos a estar en la feria de libro".

Sobre el segundo material, informó que también se verá el trabajo de otros artistas laguneros enfocados en la ilustración, tales como Tom Palomares, Tete Domínguez y Santiago Espericueta.

La idea de acompañar sus poemas por una ilustración, nació cuando una pintura que observó la inspiró al grado de querer traducir su sentir en versos, fue así que invitó a Alfredo Cortés a que trasmutara sus letras en dibujo.

Se trata de un recurso que Isabella refirió, pocos autores utilizan y que ella busca que sea parte de su sello como poeta.

"Porque no es la intensión que sólo conozcan mi trabajo sino el de otros artistas laguneros, mi idea es que sean puros artistas laguneros los que ilustren mis libros".

La inspiración de esta poeta lagunera no tiene límites, sabe que la metáfora le puede saltar en el momento más inesperado, ella respeta esa cause natural y le da salida al pensamiento por medio de un registro que siempre encuentra lugar entre la pluma y la libreta desgastada que siempre la acompañan en su día a día. Está atenta a la luz que le llega de pronto y trabaja puntual para que sus poemas cumplan con lo que para ella es lo fundamental: trasmitir al lector lo que ella en algún momento sintió.

La autora