Van cuatro candidatos por rectoría de la UNAM

Con la menor convocatoria en más de dos décadas, este martes cerró el periodo para que los aspirantes a convertirse en el próximo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaran sus planes de trabajo y manifestaran sus intenciones ante la Junta de Gobierno.

Además del actual rector Enrique Graue Wiechers, se postularon la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Angélica Cuéllar; el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar Ugarte, y el académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Daniel Vázquez Velázquez, según información de la Junta de Gobierno.

En entrevista, el presidente del organismo, Francisco Xavier Soberón, consideró que no es insólito que se hayan presentado tan pocos aspirantes y rechazó que el proceso sea una simulación para allanar el camino de Graue a un segundo periodo.

"Un proceso en el que hay un rector en funciones que está bien recibido por la comunidad genera un número menor de personas, no es tan insólito. Si hacen el análisis, hubo nombres que se mencionaron, pero no necesariamente se hicieron realmente disponibles. Puede dar diversas lecturas, pero en las auscultaciones surge una visión de unidad y sentido de pertenencia", dijo cuándo se le preguntó si no se trataba de un proceso simulado.

En ejercicios anteriores se habían inscrito más candidatos. Esta es la primera ocasión en la que un rector en funciones llega con tan pocos competidores.

Para el periodo 2011-2015, cuando José Narro Robles obtuvo un segundo periodo para la Rectoría, fueron entrevistados cinco aspirantes.

La Junta de Gobierno entrevistó a seis candidatos antes de decidir la designación para un nuevo periodo de Juan Ramón de la Fuente en 2013.