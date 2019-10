VIRAL: Lémur le quita peluca a periodista en vivo

La víctima fue Yolanda Amadeo, una meteoróloga que se encontraba realizando una cápsula desde el Eudora Farm Petting Zoo, donde sostuvo al lémur en sus hombros.

Al estar sobre ella, el animalito se sostuvo de su cabellera sin saber que ésta era falsa y al querer saltar a otro lado accidentalmente la despegó de su cráneo.

El momento quedó grabado y después fue publicado en redes sociales, donde ha acumulado miles de reproducciones.

Our local weather lady got her wig snatched by a lemur on live tv today pic.twitter.com/ibJbnUMQ3T