Arrestan a la youtuber 'Belle Delphine' por vandalizar un automóvil

De acuerdo a la información compartida por medios nacionales, la también cosplayer Mary-Belle Kirschner, quería vengarse de la dueña del vehículo porque ésta supuestamente había robado su hamster.

"Esta chica vino a mi fiesta y robó mi hamster. No tengo idea del por qué o quién hace eso. Así que pinté su automóvil y fui arrestada, al final recuperé mi hamster de vuelta", escribió la mujer en un tuit.

I stg this girl came to my party and stole my hamster. I have no idea why, or who tf does that? I spray painted the fucc out of her car and got arrested, at least I got my hamster back. bitch pic.twitter.com/UoKbZ4XTaU