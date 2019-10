Tom Holland se rapa y la red se inunda de memes

El drástico cambio de look de Tom Holland al aparecer con su cabellera completamente afeitada, no tardó en desatar diversas reacciones entre sus seguidores, lo que trajo una ola de memes.

El actor estadounidense se mostró en redes sociales sin sus característicos risos, dándole un nuevo enfoque a su imagen.

Entre los comentarios del público algunos señalan que su nueva apariencia le sienta bien, pero otros parecen extrañar su abundante cabellera. De cualquier manera, los memes respecto al cambio de imagen de Tom no se hicieron esperar.

Guys I swear Tom Holland looks like Eminem now pic.twitter.com/sd7dThghld — sarah (@sarahr5_) October 8, 2019

this is what tom holland thinks he looks like pic.twitter.com/tq8KyVn7yx — red (@pattinsonbats) October 8, 2019

cultural impact :





Tom Holland Tom holland

with curly hair with a buzzcut pic.twitter.com/zkf7ZX1Wj8 — Marko| M (@petersrogue) October 8, 2019

Tom Holland se ve hermoso hasta pelón. pic.twitter.com/35rTxtubNB — CHAYO (@chayorx) October 8, 2019

Tom Holland as Britney Pelona ahre JAJAJAJA pic.twitter.com/t4G4A4XPrR — Nao HBD HOLLAND RODEN (@thollyhope) October 8, 2019

Tom Holland now looks like Eleven in Stranger Things S1 pic.twitter.com/LuTlBe8c1u — anna (@beannaliese) October 8, 2019

tom holland careca é um ator multiuso pic.twitter.com/I5KaglGrKe — smilinguido (@peterwspidey) October 8, 2019

Tom Holland: o último mestre do ar pic.twitter.com/7Dw5Q6WVVH — triz (@draxlerspider) October 8, 2019