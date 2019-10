Para Empezar

Guardando los matices más finos, después de estas derrotas del Santos Laguna, podemos determinar que hay dos Santos, que hay de dos sopas, que si aparece la suculenta se ve a un equipo que puede golear a su rival pero si aparece la aguada y desprovista de carnita, se puede ver a un equipo errático que es sideralmente superado por su rival en turno.

¿Quién sirve la sopa? ¿Almada? ¿Los jugadores? O la peor opción: ¿El rival? No entraré en la discusión estéril de que si contra Tigres o Monterrey, Santos juega un clásico, que cada quien lo vea como le plazca, lo que sí es muy cierto es que derrotas como la de sábado duelen más por ser contra un rival regio, por lo tanto el fatalismo y el coraje fueron más marcados; en mis redes y chats grupales reinó la teoría de que Santos cae fácilmente contra rivales potentes, que no es pieza mas que enfrentando a equipos débiles.

Tengo mis dudas pero ante la evidencia de las derrotas debo compartir en parte lo anterior. Todo equipo en el mundo suma más victorias contra equipos débiles y se queda en el camino derrotado por algún equipo potente, aquí lo interesante es ubicar a Santos en su nivel de posibilidades reales.

En mi columna pasada mencioné que el equipo de Almada ya se había ganado la etiqueta de candidato al título y no me voy a desdecir por la derrota con goleada ante los Tigres, ¿por qué? Porque Santos obviamente fue totalmente superado pero dejando de hacer mucho o todo lo que venía haciendo en las jornadas de éxito, contra Tigres la intensidad desapareció con el primer gol en contra y nunca volvió por la desesperación de ver cómo les paseaban la pelota, los de Almada y el propio Almada, deben de aprender de ello y reconocerse como un equipo de alta capacidad pero de repertorio efectivo muy corto, no hay plan B, no hay mucho para replantear un partido sobre la marcha, si este Santos no corre todo el partido y no se compromete, verá más derrotas sin ninguna duda.

Viene fecha FIFA, a desconectar y a retomar para regresar mejores, ya para la reflexión de la pausa hay grandes triunfos pero también ya derrotas groseras. Ya conocemos las distintas caras de este Santos y las dos sopas que ofrece, ¿Cuál nos van a servir el 18 de octubre?