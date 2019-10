Descartan violación de menor en kínder

Luego de que trascendiera que un menor sufriera una violación en un kínder de Saltillo, la Secretaría de Educación en Coahuila (SEDU) informó que hasta el momento solo se ha determinado abuso sexual, por lo que fue descartada la violación.

De acuerdo al titular de la Secretaría de Educación, Higinio González Calderón, tras llevarse a cabo los dictámenes médicos por parte de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), se detectó la existencia de un abuso sexual, más no de una violación.

Informó que por lo anterior se busca dar con quienes incurrieron en los daños físicos del menor.

González Calderón no especificó si se trató de una violación equiparada, al señalar que hasta el momento no han concluido las investigaciones del caso.

No obstante, pese a que el Gobierno del estado emitió un comunicado para dar a conocer que la directora del plantel fue removida de su cargo, el secretario de educación señaló que hasta el momento no se ha retirado a ningún trabajador.

"No se puede retirar, porque no hay nada que diga que ella es culpable", dijo.

Por otro lado, destacó que para dar seguridad a los padres de familia, se ha destinado un trabajador de la secretaría en el plantel, el cual estará al pendiente de lo que suceda al interior.

Fue la semana pasada que se denunció que un menor de tres años habría sido víctima de abuso sexual por sus compañeros en el jardín de niños "Guadalupe Borja de Díaz Ordaz" en Saltillo.

Tras los hechos, Liberto Hernández, titular de la Fiscalía de Delitos de Alto impacto, Atención a víctimas y Testigos de la FGE, informó que de acuerdo al abuelo de la víctima, el menor había presentado algunas lesiones en la parte anal, situación que se encontraban por determinar con la aplicación de exámenes médicos.

Por su parte, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, prometió "todo el peso de la ley" contra los encargados del jardín de niños que, por acción u omisión, permitieron la agresión sexual contra varios niños cometida por otros menores de preescolar.

El gobernador dijo que la Fiscalía ha documentado "varios" casos de agresiones contra alumnos del jardín de niños Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, donde la directora y otros maestros están suspendidos y bajo investigación penal.

"Todo el peso de la ley a quienes infringieron nuestro marco jurídico y a quienes violentaron los derechos de esos menores", dijo Riquelme.

"He estado al pendiente con la Fiscalía, no ha sido sencillo, al principio se manifestó otro tipo de daño y una vez que se entrevistó a los propios menores nos dimos cuenta que ahí había un problema grave y muy probablemente no era nada más el niño que estaba denunciando, sino otros menores. No sé el número, no quiero dar un dato incorrecto".

Ante la denuncia de una familia de una agresión de un grupo de niños contra su hijo de tres años, a quien le introdujeron una rama en el ano, la Fiscalía encontró más casos similares.

El gobernador dijo que, al dialogar con el fiscal del Estado, le informó que en los próximos días existirá una resolución del caso.

"De manera inmediata se suspendieron quienes podían tener presencia, acceso y sobre todo quienes pudieran estar vinculados de una omisión en el plantel".

Riquelme acusó falta de capacitación e incluso "desviaciones" del personal del jardín de niños.

"Lamentablemente se dio un exceso de confianza y la falta de denuncia a tiempo y que sucede lamentablemente con gente que creemos que tiene la confianza y los niveles mentales para atender a niñas y niños de un kínder y vemos que no, que están desorientados y traen otro tipo de desviaciones que finalmente, desgraciadamente van a dar con el ataque a un menor y menores de edad".