VIDEO: Boxeador sufre escalofriante lesión durante pelea

Ocurrió cuando el estadounidense intentó retroceder para evitar un golpe y cayó sobre su perna izquierda, doblándola al grado de dislocar la rótula.

Un médico ingresó al ring para colocar la rodilla en su lugar, pero el peleador no pudo continuar.

Joe Ward dislocates his knee - the ring doctor puts it back into place while in the ring. #GGGDerevyanchenko pic.twitter.com/w67Gs6G4dV