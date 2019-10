Taxistas en los estados se suman a protesta nacional

Trabajadores del volante se manifestaron este lunes en distintas ciudades del país para pronunciarse en contra de la operatividad de unidades particulares que ofrecen el servicio público en autos particulares, entre ellas Uber

En Chiapas se manifestaron contra el transporte irregular que ha provocado pérdidas en sus ingresos. Los transportistas se manifestaron este lunes en Comitán, Las Margaritas, Tuxtla Chico, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Frontera Comalapa y otros municipios.

Conductores de taxis, combis y camiones de volteo, se movilizaron en cabeceras municipales y carreteras, para exigir a la Secretaría de Movilidad y Transporte que combata el transporte "pirata". La movilización también tuvo la misión de detener a camiones de volteo que operan sin permiso.

Los camioneros de Las Margaritas, Tuxtla Chico y Tapachula, se mantuvieron al tanto para esperar que se movilizaran los transportistas "pirata" y proceder a detenerlos. En Tuxtla Gutiérrez, miles de transportistas de esa localidad y otros municipios, se aglutinaron por la principal avenida de esta capital.

Sinaloa

Aunque en la capital del estado los taxistas desistieron de sumarse al paro nacional, los concesionarios en el aeropuerto Internacional de Mazatlán se sumaron al movimiento para protestar por la operación de los servicios que prestan las plataformas digitales Uber y Didi, por considerar que ejercen una competencia desleal, carentes de una regulación y de obligaciones, como gozar de una concesión.

Un reducido grupo de operadores del Sistema de Autotransporte del Aeropuerto de Mazatlán desfilaron por más de cuarenta minutos desde el entronque de la carretera México-Nogales, hasta la zona de ascenso y descenso de pasaje en la terminal aérea.

Quintana Roo

Más de 300 taxistas en Cancún, se unieron a la protesta nacional convocada desde la Ciudad de México en contra de las plataformas electrónicas que prestan el servicio de transporte en el país.

La caravana vehicular fue directo en contra de la empresa Uber, que repuso operaciones durante el verano pasado, pese a que un juez le negó el amparo promovido a finales de 2018 en contra de la Ley de Movilidad de Quintana Roo, que les clasifica como un servicio de transporte público, que por tanto requiere de tramitar y obtener una concesión.

Encabezados por directivos del Sindicato de Taxistas "Andrés Quintana Roo", como Miguel Sosa, Alvaro Pastor, Luis Céspedes, Jesús, Domínguez, Juan Carlos Madera y Martín Espadas, operadores de taxi colocaron en sus vehículos cartelones escritos a mano en los que se leía ¡Fuera Uber!, exigiendo la expulsión de la empresa en la entidad.

La animadversión hacia Uber -se explicó- nace de su resistencia a apegarse a lo establecido en la Ley de Movilidad, lo cual no ocurre con otras aplicaciones electrónicas que prestan el servicio de taxi vía internet, como el llamado "Taxi Naranja", My Taxi Go y Cabify.

El recorrido de los taxistas -vigilado por las autoridades locales- inició en la avenida 20 de noviembre, hasta la avenida Kabah, de las más transitadas en la ciudad de Cancún. La protesta provocó conflictos viales en la zona, pero pasó desapercibida en el resto de la ciudad.