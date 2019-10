Niña regañando a su papá se vuelve viral

Una pequeña ha conquistado a internautas gracias a un video donde se le ve 'regañar' a su padre en compañía de su mamá, imágenes que gracias a la gracia de la niña se han hecho virales en la red.

El material protagonizado por la familia, parece mostrar la psicología inversa utilizada en la infante para que aprenda que no debe hacer 'berrinches' por cualquier cosa, según añaden algunos usuarios.

Sin embargo, la manera y las palabras que emplea la menor para 'reprender' a su papá se han ganado el corazón del público.

Cuando la mujer le dice al hombre 'que no le puede comprar sorpresas cuando él quiera', la niña le dice que 'no se llora, porque su mamá no es mágica".

"Se llora por cosas importantes. Lo que es una tontería no se llora, no se hace. No se llora, si lloras quedas con la cara de una cucaracha", dice la niña mientras regaña al hombre tomándolo del cuello de su chamarra.

El material compartido en Facebook ha conseguido más de un millón 700 mil reproducciones.

EGP.