Le costaba trabajo leer y así descubrió que tenía un tumor

Harry Mockett, de 21 años, notó repentinamente un deterioro de su vista cuando se dio cuenta que no podía leer las preguntas escritas en el panel en programa de concursos de la televisión.

Esto sucedió en abril de 2018 y Mockett, que vive en Notthingham, acudió a un oculista, donde le dijeron que tenía que usar lentes con aumento, pero una semana después, detectaron una inflamación en su nervio y fue llevado al hospital.

Se trataba de un tumor cerebral del tamaño de una pelota de golf, que tenía que ser operado de inmediato para no quedar ciego. "No tenía otros síntomas aparte de los de mi visión que parecía volverse borrosa y pensé que solo necesitaba gafas, no tenía ni idea de que tuviera un tumor cerebral", dice Mockett, cita el Daily Mail.

Removieron el 98 % del tumor aunque por acumulación de líquido en el cerebro contrajo meningitis bacteriana. Se tuvo que someter a varias operaciones posteriores, pero el tumor volvió a crecer, por lo que viajó a Alemania para tratamiento de radioterapia. Ahora sufre pérdida de memoria a corto plazo, pero se dice agradecido poder estar vivo.

