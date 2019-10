Minuto rotario

MENSAJE PRESIDENCIAL

La batalla a largo plazo que Rotary libra contra la polio ha definido a nuestra organización durante décadas. Tenemos derecho a sentirnos orgullosos de todo lo que hemos logrado a lo largo de los años.

No cabe duda de que nuestro avance es real y notable. En 1988, la polio era endémica en 125 países, y se reportaban en el mundo 350 00 nuevos casos al año. Desde entonces, Rotary sus colaboradores en la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio han disminuido la incidencia de la poliomielitis en más de 99,9 por ciento, han vacunado a más de 2500 millones de niños contra el virus y prevenido 18 millones de casos de parálisis. Con el correr de los años, la ayuda de Rotary ha sido fundamental para ayudar a que, uno tras uno, numerosos países pasasen a la categoría de países libres de polio.

Entre ellos se incluye la India, lo cual hace poco tiempo muchos pensaban que sería imposible. De los tres tipos de poliovirus, el tipo 2 ha sido erradicado, y en poco tiempo, se podría certificar que ha sido erradicado el tipo 3. Nigeria no ha reportado ni un caso de poliovirus salvaje en casi tres años. Si esta tendencia se mantiene, solo restará un solo tipo de poliovirus salvaje en una sola región del mundo: Afganistán y Pakistán. Aunque en esa región enfrentamos grandes retos, es importante que sigamos trabajando con optimismo, considerando todo lo que hemos logrado hasta el momento. No es el momento de desalentarnos o creer que la tarea es imposible. Pondremos fin a la polio definitivamente pero solo si seguimos trabajando con firmeza y no abandonamos la vigilancia. El Día Mundial contra la Polio es el momento ideal para que los rotarios del mundo entero se unan, reconozcan su gran avance en la lucha contra la polio, y planifiquen las acciones que deben tomar para poner fin a la polio para siempre. La palabra clave es acción, porque aún nos queda mucho trabajo para realizar.

Este año quisiera que tantos clubes rotarios como sea posible organicen eventos para el Día Mundial contra la Polio en todas partes del mundo. ¿Quieren que les sugiera algunas ideas? ¿Qué les parece organizar una fiesta en la que amigos y socios del club se reúnan para ver la información actualizada alusiva que Rotary emite en línea? También sería recomendable dedicar una reunión del club al Día Mundial contra la Polio o celebrar un evento de captación de fondos. Recuerda que por cada dólar recaudado, la Fundación Bill y Melinda Gates ofrece una contrapartida de 2 x 1.

Una vez que planifiques tu evento, regístralo en endpolio.org/es/register-your-event, y promuévelo utilizando el kit de herramientas para el Día Mundial contra la Polio, disponible en endpolio.org/es/world-polio-day.

Anota la fecha en tu calendario para ver la transmisión en línea de Rotary para el Día Mundial contra la Polio el 24 de octubre. Este año nuestro programa se transmitirá vía Facebook en diversos husos horarios del mundo. Visita la página de Rotary International en Facebook para confirmar que verás el programa de la región que corresponda. Y no te olvides de seguir el evento en las redes sociales y difundirlo entre tu red de contactos.

Cuando alcancemos nuestra meta, la polio se convertirá en la segunda enfermedad humana en el mundo jamás erradicada anteriormente, y Rotary gozará de aclamación internacional. Sin embargo, lo que más importa son los niños que jamás tendrán que enfrentarse al terrible y paralizador poliovirus. Rotary debe proseguir su labor de conectar el mundo, en el marco de la campaña para erradicar la polio. Lograr la meta depende de nosotros. Entonces, concluyamos nuestra labor.

"Rotary conecta al mundo".