Defiende Zaldívar autonomía de la SCJN

Por segundo día consecutivo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, defendió la independencia del máximo tribunal del país, luego de la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Este sábado, el ministro se lanzó en Twitter contra quienes ven que la Corte no actúa en este momento como un contrapeso a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

"No hay una sola sentencia de la SCJN de 2019 que se pueda tildar como carente de independencia. ¿Dónde estaban los críticos de hoy cuando se dictaron sentencias polémicas en otros tiempos? ¿Cuándo se había intentado como ahora una real transformación del PJF [Poder Judicial de la Federación]?", arremetió.

Zaldívar afirmó que no reclama a críticos del gobierno, sino a aquellos que cuestionan la autonomía de la SCJN sin aportar pruebas.

"Esas críticas gratuitas confunden y hacen daño de manera injusta. No reclamo a críticos del gobierno. No me toca. Reclamo a quienes afirman que la Corte no es independiente, sin aportar una sola prueba", añadió.