Niega IMSS pensión a 4 adultos mayores

Pese a que ya reúnen los requisitos para obtener su pensión por cesantía e invalidez, el IMSS niega la entrega de este derecho ganado para 4 adultos mayores enfermos y que requieren de atención médica con urgencia.

La denuncia fue hecha por la representante legal de la maquiladora Mis Años Dignos, María Isabel López Carbajal, quien indicó que estas personas debieron haber recibido el pago de su pensión en septiembre de este año, salvo el caso de uno de ellos que tiene un retraso desde diciembre de 2018.

La justificante dada por el IMSS a López Carbajal es que no existe una fuente de empleo, por lo que realizarán una auditoria interna a la firma para verificar si existe o no dicha empresa. Sin embargo, se informó que, en 2 de los casos de pensión, la Afore ya entregó el dinero al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que este no ha dispersado el dinero en la cuenta de los adultos mayores.

En entrevista, lamentó la representante legal que el IMSS haya negado dar la pensión a estos abuelitos, a pesar de que cumplen con los requisitos que se solicitan, por lo que ahora estas 4 personas no tienen ni un ingreso, ni pensión y no tienen derecho al servicio médico.

Comentó que son Alma, Ivonne, Guadalupe y Jaime quienes trabajaron en la maquila durante el último año para tramitar su pensión como lo marca la Ley, sin embargo, es tiempo en que no se ha hecho el pago correspondiente.

Destacó el caso de Jaime, un hombre a quien el IMSS le ha negado la pensión a pesar de contar con mil semanas de cotización y quien requiere de atención médica debido a que está enfermo de asma y tiene insuficiencia renal, por lo que requiere sus diálisis.

Indicó que los casos de pensión con resolución favorable, pero que aún no les llega el pago, corresponde al caso de Alma e Ivonne. Se relató que en ambos trámites el pago no llega, pero hay documento que indica que la Afore ya envió el recurso al Instituto para el pago de su pensión y la persona requiere tener su servicio médico.

Por último, se explicó que el caso de Guadalupe, quien tramitó una pensión por invalidez por ser una persona sorda, con esquizofrenia y que padece diabetes e hipertensión, presentó el trámite en diciembre de 2018, pero aún no le resuelven, por lo que no tiene atención médica y no hay respuesta alguna del IMSS.

López Carbajal comentó que una de las justificantes que da el Instituto es que la fuente de empleo no existe y que debido al exceso de trabajo y falta de verificadores, el proceso podría atenderse en noviembre o diciembre de 2019.

Afirmó que "la fuente de empleo existe y una muestra es el pago de las cuotas obrero patronales y los pagos de nómina; los argumentos del IMSS son falsos".