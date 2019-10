Niega el IMSS pensión a cuatro adultos mayores

Pese a que ya reúnen los requisitos para obtener su pensión por cesantía e invalidez, el IMSS niega la entrega de este derecho ganado para 4 adultos mayores enfermos y que requieren de atención médica con urgencia.

La denuncia fue hecha por la representante legal de la maquiladora Mis Años Dignos, María Isabel López Carbajal, quien indicó que estas personas debieron haber recibido el pago de su pensión en septiembre de este año, salvo el caso de uno de ellos que tiene un retraso desde diciembre de 2018.

La justificante dada por el IMSS a López Carbajal, es que no existe una fuente de empleo por lo que realizarán una auditoria interna a la firma para verificar si existe o no dicha empresa. Sin embargo, se informó que en dos de los casos de pensión, la Afore ya entregó el dinero al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que este no ha dispersado el dinero en la cuenta de los adultos mayores.