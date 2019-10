VIDEO: La cómica reacción de un ladrón al ser descubierto

La cómica reacción de un sujeto que pretendía robar el auto de una mujer en Estados Unidos, se volvió en blanco de risas de la ésta y del público después de que la imagen fuera compartida en redes.

El suceso ocurrió en la ciudad de Beaverton, Oregon, EU, cuando el martes por la mañana la propietaria del auto se percató que la puerta de su carro estaba abierta. Al revisar la cámara de seguridad que se encuentra dentro del vehículo, descubrió a un sospechoso en el interior de éste. Según informa el portal de Fox News.

Sin embargo, más allá de mostrarse molesta, la mujer no pudo evitar encontrar divertida la situación debido a la expresión que el sospechoso puso cuando se dio cuenta que estaba siendo filmado y su rostro era iluminado por el flash.

Tal como se observa ne la grabación, primero se ve al implicado en compañía de cómplices intentar abordar el auto, sin embargo, la luz que emitió la cámara, los hizo marcharse del lugar.

"Sólo quería asegurarme de verlo realmente bien y me reí tanto por la sorpresa en su rostro cuando se encendió esa luz. No tiene precio. No podía parar de reír, lo reproducía una y otra vez", agregó la mujer a medios locales de la ciudad.

EGP.