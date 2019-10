VIDEO: Alce ataca a mujer y camioneta en un parque estadounidense

De acuerdo a la información compartida por medios nacionales, los hechos se presentaron en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, ubicado en Boulder, Colorado, EU, cuando el animal sorprendió a los visitantes con su aparición.

Entre la multitud que huía del alce, éste se fue encima de una mujer a quien sometió contra el suelo y sus enormes astas.

Como se muestra en un video grabado por un testigo, pasados unos segundos el cuadrúpedo se aleja un poco de ella, momento en el que el personal del recinto abordo de una camioneta se aproxima para ayudarla, sin embargo, el vehículo también fue atacado por el animal.

"Somebody help!"



