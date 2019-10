Inicia entrega de recursos a escuelas con programa

Los gobiernos federal y de Puebla suscribieron un convenio para arrancar en esta entidad el programa La Escuela es Nuestra, con el cual los comités de padres de familia recibirán recursos de manera directa para reparar, rehabilitar y equipar las más de 170 mil escuelas primarias de todo el país.

Tras la firma del convenio, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, destacó que el programa es producto de la reforma educativa impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación.

Explicó que los apoyos se distribuirán de acuerdo con la matrícula de cada plantel. Para ello, explicó el funcionario, cada escuela debe celebrar una asamblea, integrada por madres y padres de familia, director, alumnos a partir del cuarto año de primaria, así como maestras y maestros, en el cual se elige a un Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP).

La tesorería del comité y el presidente se encargarán de recibir una tarjeta, activarla y administrar los recursos del programa; además, deberá haber un diagnóstico para determinar las necesidades del plantel, un plan de trabajo y transparentar el uso de los recursos.

El presidente López Obrador destacó que el programa contará con 20 mil millones de pesos para este año.

Pese a candados, acepta minuta de revocación de mandato. Tras el aval en comisiones del Senado del proyecto de dictamen de la revocación de mandato --el cual establece que ésta se realice en 2022 y con las firmas de 2.5 millones de ciudadanos--, el Presidente aceptó las modificaciones hechas; sin embargo, calificó a quienes se oponen o ponen trabas a su propuesta como "antidemocráticos".

"Pero aun con eso yo acepto, porque lo importante es que quede establecido en la Constitución el procedimiento. Es que si no sólo es un enunciado más el que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, es un asunto de principios sin aplicación práctica. Ojalá puedan reducir el porcentaje y hacerlo en menos tiempo; si no, que se apruebe así, digo, yo no me opongo, yo lo que quiero es que exista este procedimiento".

Encabeza graduación de sargentos. El Presidente encabezó la ceremonia de graduación de los Cursos de Formación de Sargentos Primeros y Segundos Ciclo 2019.

En la Escuela Militar de Sargentos, el Mandatario hizo entrega de documentos a sargentos primeros y segundos de las armas y cuerpos especiales, que obtuvieron alto rendimiento académico; así como diplomas y presentes al personal que obtuvo los tres primeros lugares de cada curso.