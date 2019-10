Reconocen cambios en penales de PN

Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) realizó una visita a los penales varonil y femenil de Piedras Negras, durante la cual refirió un cambio sustancial en cuanto a la organización y logística de ambos centros penitenciarios que contrastan con lo sucedido en años anteriores, cuando dicho inmueble se encontraba bajo el control del crimen organizado.

Hugo Morales, comisionado presidente de la CDHEC, dijo que aunque existe un cambio sustancial en la logística y operación de los centros penitenciarios, no significa que no pueda haber una recomendación específica hacia las instalaciones aunque ello aún no puede definirse, pues iniciaran con el análisis de la información obtenida en la visita realizada el jueves pasado.

"Esta información pues, aunque nos duela reconocerla, es cierta en el pasado, afortunadamente las condiciones que ahora privan dentro de ambos centros penitenciarios son muy diferentes, pudimos corroborar que son las autoridades penitenciarias las que tiene el control y en este sentido una mejora sustancial", manifestó Morales.

También señaló que aunque las condiciones han cambiado completamente, no dejarán de pasar por alto que existe la necesidad de redoblar esfuerzos, haciendo énfasis en el penal para varones, adelantando que puede ser perfectible en cuanto a sus instalaciones y por lo cual, no descartó la posible recomendación de algún tipo de inversión en un futuro.

"En el tema del penal varonil, el 80 % de los internos se encuentra laborando con alguna de las empresas que tiene convenio el centro penitenciario. El otro 20 % son, o bien adultos mayores o personas que por una condición personal han decidido no ejercer ese derecho a poder laborar", señaló el comisionado.

Con relación al penal para mujeres, estableció que el 90 % de las internas trabajan y obtienen remuneración de las empresas con las que los penales tienen convenio. Respecto al tema de prestación de servicios de salud y atención médica, Hugo Morales señaló que la población penitenciaria tiene un médico y un enfermero permanente.