Museo de la Casa Faya en

En Gómez Palacio se encuentra quieta y sin novedad la Casa Faya, en la cual años atrás se proyectó construir un museo histórico.

El inmueble que data de más de 100 años, fue adquirido por el municipio en la administración de José Miguel Campillo, alcalde que arrancó con las primeras obras de rehabilitación con miras a convertir el edificio en un museo, lo cual en su anuncio, representó uno de proyectos más ambiciosos en el área cultural.

Luego, durante el gobierno de Leticia Herrera, pareció que el proyecto se borró de la agenda, pues en tres años de gestión no se pudo concretar la segunda etapa de las obras de lo que se proyectó sería el Museo Histórico de la Ciudad Casa Faya.

Según el proyecto, este museo reuniría los elementos más destacables de la historia de la ciudad, desde los primeros indicios de su fundación hasta lo que es actualmente, a través de una veintena de salas.

Ahora, en la administración de Marina Vitela la obra se encuentra congelada, esto porque según los titulares de Contraloría y Obras Públicas, Carlos Rosales y Arturo Rodríguez de León, respectivamente, el proyecto se encuentra en el proceso de entrega-recepción. Después de acudir a solicitar información a la Presidencia de Gómez Palacio y realizar varias llamadas telefónicas, Rodríguez de León se limitó a decir que se trata de "un tema que se está tratando con cierto cuidado porque es un caso en que es probable se llame a personas a comparecer [...]., no le puedo decir mucho todavía porque si no se vulneraria los derechos de las personas inmiscuidas en algunos procedimientos de la adecuación de la Casa Faya".

Informó que será después del 15 de octubre que la dependencia podrá estar en condiciones de dar información especifica al respecto y se comience a deslindar responsabilidades.

En cuanto a qué si sigue en pie la realización de un museo dentro de esta casa, refirió que no es algo que hasta el momento se tenga concretizado, pues en lo que lleva estudiado el expediente completo de la obra, no hay nada que así lo testifique.

"Hasta donde yo sé, hasta el momento la revisión del expediente, no hay ningún tramite del proceso en absoluto, la intensión se quedo en el ínter, estamos con la revisión para tratar de entender el estatus real en la que se dejó esa obra".

Por su parte Carlos Rosales, titular de Contraloría puntualizó por medio de una llamada telefónica que "todavía estamos en el proceso, no tenemos las conclusiones, si buscan algún testimonio de mi parte, todavía no estoy en posibilidad de omitir ninguna opinión".

Mencionó que tendrán que esperar a que concluya el trabajo de auditoria que se está llevando a cabo en torno a este tema, "la fecha de entrega- recepción es el día 14, cuando termine el proceso, es la fecha donde tienen los directores entrantes todavía el derecho de poder manifestar lo que encontraron de inconsistencias o que algún material no se les entregó, etcétera".

Ernesto Rivera López, actual director de Cultura de Gómez Palacio dijo que solicitó a Contraloría una auditoria para tener acceso al expediente completo de la obra, a lo cuál no han recibido ninguna respuesta. Indicó que el proyecto sigue estando en el poder del área de Obras Públicas.

Aseguró que él ya tuvo la oportunidad de entrar en el inmueble y refirió que en las condiciones en las que se encuentra no son para poner un museo. Dijo, observa muchas irregularidades, a lo que espera tener respuesta para ver si el proyecto continua o no, y saber cuál va ser la finalidad del edificio, esto pensando en actividades culturales que beneficien a la sociedad.

Por otro lado Gustavo Montes, uno de los artistas que ha estado involucrado desde el principio con esta obra, mencionó para El Siglo de Torreón que la entrega de la casa se realizó meses antes de la toma del cargo de la actual administración.

"La obra quedó terminada supuestamente, hicieron una inauguración que me di cuenta después en una nota publicada en Facebook. De lo que observa del exterior, faltan la puerta de postigo de algunas partes de arriba, parece ser que ahora se gotea la planta alta, y no se si realmente se terminó la barandilla, yo mandé un reporte al PAICE (Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados) cuando en la administración pasada no me permitieron entrar a supervisar como miembro del comité ciudadano, pedí un oficio por los motivos y nunca llegó".

Relató que el año pasado recibió una llamada de México en la que le dijeron que estaban programando una visita par verificar que los reportes presentados estaban incorrectos y querían que los apoyara en su revisión.

"Ya no tuve noticia de la arquitecta, tal vez con el cambio de gobierno están en cambios, sólo se que han solicitado fondos pero no se puede porque lo anterior no está finiquitado correctamente. Es una pena que el deseo del primer museo municipal de Gómez Palacio no pueda abrir sus puertas al diálogo y la reflexión, al menos en la administración antepasada se pudieron adquirir y rescatar para la memoria de La Laguna, una parte de Las Banquetas Altas y la Casa Faya. Veo desde la administración anterior que están trabajando la imagen de el Paseo Independencia, creo que en lugar de fabricar una escenografía debería estar trabajando en el rescate del patrimonio histórico, parece ser que al paso que vamos, tendremos abalorios de oropel donde sólo la catedral quedará como paso de una ciudad que quedará en la añoranza".

Para él sería importante, considerando las condiciones en las que se encuentra la obra, pensar en generar un proyecto temporal que le de visibilidad y pertenencia a la Casa Faya, además concluye un "inmueble sin uso se daña más".