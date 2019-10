Verdades y Rumores

Porque estás que te vas y te vas y te vas y no te has ido… Un día después de que el resucitado jefazo de la Policía de Torreón, Primo García Cervantes, fuera anunciado como comandante de la Estación de la Policía Federal de Gómez Palacio, su jefe, el alcalde Jorge Zermeño, tuvo que salir a jurar y perjurar que el director más indeciso del ayuntamiento solo había pedido unos días de permiso y que regresaría; claro, como nunca ha dejado de cobrar su salario, don Jorge siempre supo que trabajaba para él. Y es que como don Primo es muy dado a eso de renunciar y regresar, lo único que logró al no salir a explicar su situación laboral fue generar todo tipo de especulaciones, lo que llamó la atención de propios y extraños, sobre todo en una ciudad azotada por un clima de inseguridad gracias al aumento de los delitos del fuero común.

Incluso varios integrantes de la IP se alertaron por la ausencia del mando policial y más porque se enteraron gracias a los indiscretos medios y no a las autoridades correspondientes; además se tuvieron que chutar el regaño que les dio el alcalde Zermeño por andar exagerando con eso de los secuestros y los levantones. Quien resultó más sorprendido fue el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Sergio García, quien pa’ variar dijo desconocer la situación, los motivos, las razones, hasta el nombre del jefazo de la Policía terminó desconociendo.

Y aún no se reponía del coraje que tuvo que pasar explicando la ausencia de su director de seguridad pública, cuando al alcalde Jorge Zermeño se le terminó la ‘luna de miel’ con el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, que duró apenas la estadía de sus cortas vacaciones por la ruta de la seda, mejor conocido como viaje de negocios por China. Y es que el pasado miércoles apareció “sorpresivamente” don Jorge con las mangas de la camisa arriba y cara de pocos amigos en pleno operativo contra placas vencidas de la Administración General de Recaudación del estado para desmontarlo, todo gracias a la llamada de una “automovilista”, quien luego de verse detenida por traer láminas fuera de la norma, ejerció el uso de sus “influencias” para hablarle personalmente al alcalde, quien ni tardo ni perezoso acudió con cámaras de televisión a sus espaldas para protagonizar el performance “alcalde al rescate” . Lo que más levantó la sospecha de los malpensados es que no lo hiciera hasta que se comunicó #LadyPlacas y no cuando horas antes habían sido retenidas sus unidades del SIMAS. Nuestros subagentes, disfrazados de bases de datos, nos cuentan que #LadyPlacas, de apellido poco común, “Walss”, fue precandidata a diputada en el 2009 por el partido Verde, por lo que, según las lenguas viperinas, la supuesta acción del edil pareció más un montaje para subir la popularidad que, dicen, tanta falta le empieza a hacer al alcalde.

Como es de vox populi que el ‘góber’ de Coahuila, Miguel Riquelme, es de mecha corta, se esperaba que durante su visita a Torreón para arrancar obras y hacer el anuncio de inversión de una empresa italiana, el ‘góber’ se despacharía con todo en contra del alcalde Jorge Zermeño por el “planeado” arrebato de quitarle los retenes colocados por el Estado para “invitar amablemente” a los conductores a que acudan a pagar sus derechos vehiculares, y cuando todos estaban comiéndose las uñas y rentando balcón para disfrutar del enfrentamiento, don Miguel le tundió tremenda cachetada con guante blanco al alcalde al invitarlo y agradecerle la coordinación para traer inversiones, además de dar las gracias con sombrero ajeno. Pero los que sí se le fueron a la yugular a don Jorge fueron los empresarios, quienes no solo le reclamaron que como primera autoridad en el municipio debería respetar la ley y no confundir a la ciudadanía, ya que no eran las formas, sino que de paso le recordaron que hasta donde se sabe nadie se ha metido a quitar los cuatro filtros recaudatorios… Perdón, preventivos del alcoholímetro que el Municipio pone varios días a la semana; así que lo invitaron a respetar la ley. Tal parece que a quienes asesoraron al alcalde les salió el tiro por la culata, ya que en las inestables redes sociales fueron más los ciudadanos que invitaron a hacer los mismo con los alcoholímetros que los que aplaudieron al alcalde.

Y ya que hablamos de la tensa relación entre los Gobiernos de Coahuila y Torreón, en los últimos días del mes de septiembre el Municipio se la “aplicó” al Estado al clausurarle los trabajos de construcción del Centro de Evaluación Psicosocial que realiza el Poder Judicial de Coahuila. Los sellos de Clausurado son por no contar con las licencias respectivas para realizar la obra, por lo que los muchachos de Inspección y Verificación sacaron el reglamento y pusieron sus sellos de No pase desde el pasado 30 de septiembre. Hasta el momento no se ha pagado la sanción correspondiente, por lo que la obra sigue suspendida, y como si se retrasa el único perjudicado es el ciudadano de a pie, ningún funcionario estatal se ha apersonado de la situación.

Nuestros subagentes, disfrazados con toga pero sin birrete, nos informan que en el Palacio de Justicia de Torreón se gesta a instancias del otrora todopoderoso exmagistrado Jesús Sotomayor una asociación de secretarios y actuarios que él incorporó para que sean inamovibles y puedan seguir ‘forever and ever’ con el mismo estilo de, digamos, transitar, perdón, trabajar, que tuvieron por más de 20 años. Claro, recordará usted, estimado lector, que la salida del exmagistrado está vinculada a los procesos que todavía siguen abiertos por las travesuras con el Infonavit y otras penosas situaciones. No cabe duda de que la impunidad con que manejaron uno de los sagrados poderes, el judicial, es la misma impunidad que piensan no los alcanzará. Mientras tanto, según nuestros subagentes, muchos funcionarios del poder judicial de la provincia de Coahuila que se niegan a aceptar el cambio tendrán que alistar su ‘ridículum’ vitae; a ver si en el sector privado los tratan tan bien como en el público.

Pasando al otro lado del Nazas, en La Laguna de Durango todo parece indicar que la Guardia Nacional no tiene instalaciones ni presupuesto, y es por eso que estarían buscando acomodarlos en terrenos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales (INIFAP), lo que significaría reducir el espacio de los investigadores en alrededor del 80 por ciento. Cuentan nuestros subagentes, disfrazados de sombreros agujerados, que los trabajadores de esta dependencia ven gravísimo si sucede esto, porque La Laguna es una zona donde se desarrollan investigaciones muy importantes que han ganado premios. Incluso hay laboratorios que ya les dijeron que ni le metan mano porque van a ser destinados como dormitorios del pelotón de la GN. Según parece, varios comandantes de la Policía Federal y el Ejército quedaron con cara de “what?” cuando les dijeron que ahí se realizaban estudios de suelo y de cultivos, fundamentales para el tema del cambio de alimentación de las vacas, entre otras investigaciones. No sería la primera vez que el Gobierno de la 4T sacrifique la ciencia para favorecer otros rubros, como es la Guardia Nacional.

Y hablando de la hermana república de Gómez Palacio, la alcaldesa Marina Vitela se acaba de dar cuenta de que eso de llevar una presidencia no está tan padre como creía. Ahora en cada entrevista decidió responder a los cuestionamientos de la prensa incómoda con la ya tradicional frase morenista “les recuerdo que solo llevamos un mes y ya quieren que resolvamos todo”. Ya ha pasado un mes de estar echando culpas a la anterior administración que, dicen, los dejaron sin nada. Mucha queja, pero ninguna denuncia formal al respecto. Y mientras tanto a los exdirectores herreristas que fueron sindicalizados, como Víctor Habib y Héctor Hernández, no les han asignado ningún cargo, por lo que solo van a checar entrada y salida y supuestamente hacen labor administrativa en el sindicato, pero en realidad ni siquiera a despistarla se presentan; eso sí, mientras son peras o son manzanas han estado recibiendo su pago puntual cada 15 días. ¿Y la austeridad?