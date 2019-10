CDHEC realiza visita a penales varonil y femenil de Piedras Negras

Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), realizó una visita a los penales varonil y femenil de Piedras Negras, durante la cual observaron un cambio sustancial en la organización y logística de ambos centros penitenciarios, que contrastan con lo sucedido en años anteriores cuando dicho inmueble se encontraba bajo el control del crimen organizado.

Hugo Morales Valdez, comisionado presidente de la CDHEC, dijo que aunque existe un cambio sustancial en la logística y operación de los centros penitenciarios, no significa que no pueda haber una recomendación específica hacia las instalaciones, aunque aún no puede definirse pues iniciaran con el análisis de la información obtenida en la visita realizada el jueves pasado.