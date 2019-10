VIRAL: Hace creer a amigo que un rallador de queso es un antro

Según comentó 'Jem', residente de Londres, Inglaterra, compartió a su amigo 'Franco' a través de WhatsApp una fotografía del interior del utensilio de cocina.

Debido al diseño metálico del interior del rallador de quesos, el chico terminó por creer que eso formaba parte de la decoración de un nuevo centro de entretenimiento nocturno.

"Acabo de convencer a mi compañero de que el interior de un rallador de queso es, de hecho, un nuevo club nocturno enfermo", escribió en la publicación que hasta el momento ha conseguido más de 25 mil retweets.

I’ve just convinced my mate that the inside of a cheese grater is in fact, a sick new nightclub pic.twitter.com/CQO75l8xvB