Critican a mujer por fotografía en traje de baño al pedir trabajo

, de 24 años y residente de, se quejó por el trato que recibió de la compañía americana Kickass Masterminds, enfocada al marketing, la cual además de rechazarla, la humillaron públicamente a través de Instagram.

Por medio de una historia en la red social, la empresa compartió una fotografía de Emily donde aparece en bikini, dicha imagen fue tomada de la cuenta personal de la chica.

"Estoy buscando un vendedor profesional, no a una modelo en bikini. Continúa con tu mal comportamiento y haz lo que quieras, pero en privado. Esta foto no te está haciendo ningún favor para encontrar un trabajo profesional", agregaron en la historia.

Clow compartió en Twitter lo mal que se sentía por la humillación que acababa de recibir por parte de Kickass Masterminds, adjuntando capturas de pantalla de lo sucedido.

Ante esto los usuarios mostraron apoyo a la chica, reprobando las acciones tomadas contra ella y expresando su inconformidad a Kickass Masterminds con comentarios en sus portales, motivo por el que han cerrado algunos de estos o los han cambiado a 'privado'.

i was objectified earlier today by a company because of a picture of me in a bikini. they claimed it made me an “unprofessional.” they screenshot the photo, posted it on their insta story and called me out.



i am still baffled that the company handled it in such a manner.