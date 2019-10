VIRAL: Gato toma venganza contra otro tirándolo a una alberca

, como se identifica en Twitter y residente de, compartió un video donde se ve a los felinos cerca de la piscina de su casa, momento en el que uno de estos aprovecha para empujar al otro al agua.

"Mi gato entró empapado, así que investigué un poco y encontré esto", agregó en la publicación.

My cat came inside soaking wet, so I did some investigating and found this. pic.twitter.com/s1ygmFQArp