AMLO provocó renuncias en órganos autónomos y la del ministro: PAN

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que hay consternación y preocupación en el blanquiazul porque al presidente Andrés Manuel López Obrador no le han gustado algunas decisiones que se han tomado en órganos autónomos y los ha presionado como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); a la Comisión Reguladora de Energía (Cofece); al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y este jueves con la renuncia del ministro, Eduardo Medina Mora. En conferencia de prensa en Coahuila, Marko Cortés aseguró que al titular del Ejecutivo, no le gustó el votó que emitió la entonces presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, al darle el triunfo a Martha Érika Alonso para que fuera gobernadora, y la magistrada dejó el cargo por "presión del gobierno".

"El primero se da cuando no gusta la resolución del Tribunal Electoral al presidente López Obrador que le dio el triunfo a Martha Erika Alonso, gobernadora de Puebla; ahí provocaron la renuncia de Janine Otálora, presidenta del Tribunal, porque fue el voto decisivo, y dejó el cargo de la máxima sala electoral en México por presión del gobierno", aseguró el panista.

Además, explicó que lo mismo ocurrió con el entonces titular de la Comisión Reguladora de Energía, Carlos Mena Labarthe, a quien también se presionó para que renunciara.

"Lo mismo ocurre con el titular de la Comisión Reguladora de Energía, que hay una reforma que costó muchos acuerdos para potenciar las capacidades de México, y en la búsqueda de que bajara el precio de los combustibles, pero como tiene otra visión el Presidente, provocó la renuncia de un órgano autónomo, que es esta Comisión Reguladora de Energía, con presiones a las personas", dijo Marko Cortés.

El panista acusó que desde el Poder Ejecutivo se ha presionado a otros órganos autónomos como el INEGI y el Instituto Nacional Electoral, y dijo que cambió al titular del Coneval que mide la pobreza en México.

Cabe recordar que Gonzalo Hernández Licona renunció a su cargo el pasado 22 de julio, luego de una serie de acusaciones de parte del presidente, López Obrador, quien no descartó desaparecer esta institución además de que acusó excesos en su funcionamiento, lo cual fue refutado por sus integrantes.

Por eso Marko Cortés explicó que su mayor preocupación y que los tiene consternados es el endurecimiento de una posición centralista, autoritaria que provocó la renuncia de un ministro de la Corte que busca controlar al Poder Judicial.

"No me refiero a la persona, me refiero a la institución que está siendo vulnerada, porque lo que busca el gobierno central es controlar las resoluciones judiciales en temas como el Aeropuerto de Texcoco o como las estancias infantiles o también en cualquier otro tema que pueda ser del interés del Presidente Pero lo preocupante es que busca tener el control absoluto y por eso en México hay un equilibrio de Poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Y hoy vemos con preocupación que desde el Poder Ejecutivo, su titular controla al Legislativo y busca controlar al Judicial", explicó.

En este sentido, Marko Cortés dijo que el PAN hace un llamado de "alerta" y una convocatoria a todas y todos los mexicanos que creen en los contrapesos, en los equilibrios, en que el poder debe tener frenos, que debe haber la forma de poder decir no señor Presidente, por el bien de todos los mexicanos, por el bien de la productividad, del crecimiento, la seguridad.

"Venimos a decirles aquí que las cosas no van bien. En economía hoy estamos en una situación de decrecimiento, estamos perdiendo capacidad de atraer inversión, no hay reinversión, no hay generación de empleos, hay menos empleos formales creados. Eso sí, hay más clientelismo, más dispendio de recursos para beneficiar a personas de manera directa a cambio de nada. Pero hay recorte a la inversión pública. Por eso vengo a ver a los alcaldes", describió.