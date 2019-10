Once de 24 absueltos permanecen en prisión por el caso Ayotzinapa

Once de los 24 absueltos (21 policías municipales, 2 integrantes de Guerreros Unidos y un elemento de Protección Civil de Iguala), el pasado 14 de septiembre, de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa siguen presos.

De acuerdo con la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, los imputados continúan presos en el penal federal número 4 de Tepic, Nayarit, por delincuencia organizada, ya que se les vincula con el grupo criminal Guerreros Unidos.

Se trata de los expolicías Jesús Parra Arroyo, de Cocula; Edgar Vieyra Pereyda "El Taxco"; Alejandro Mota Román, Héctor Aguilar Ávalos "El Chombo"; Óscar Augusto Pérez Carreto "La Sombra"; Santiago Socorro Mazón Cedillo, Alejandro Lara García "El Cone"; Edgar Magdaleno Navarro Cruz, Abraham Julián Acevedo Popoca, de Iguala; Osvaldo Ríos Sánchez "El Gordo" y David Cruz Hernández, "El Chino", elemento de Protección Civil de Iguala, presuntos integrantes de Guerreros Unidos.

Nueve de los once formaban parte de la banda "Los Bélicos", un brazo armado de reacción inmediata de los Guerreros Unidos en la alcaldía de Iguala, que se dedicaba al homicidio, secuestro y extorsión de comerciantes, empresarios e integrantes de grupos rivales.

De acuerdo con la investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el expolicía de Cocula, Jesús Parra Arroyo declaró que él y su compañeros policías, Abraham Acevedo, Alejandro Mota, Álvaro Ramírez Márquez y Leodan Fuentes Pineda participaron en el traslado de los normalistas de la Comandancia de la Policía de Iguala a "Loma de Coyotes", la noche del 26 de septiembre de 2014.

"Refirió que cuando llegó a la Comandancia de Iguala, se percató que al mismo sitio arribaron tres patrullas de ese municipio-no refirió los números de estas patrullas-, con aproximadamente treinta muchachos detenidos repartidos en las tres patrullas, las cuales se detuvieron frente al portón de la Comandancia".

Entre los que salieron en libertad se encuentra el subcomandante de la Policía de Cocula, Roberto Pedrote Nava, quien señaló que después de que sus compañeros iniciaron el traslado de los estudiantes de la Comandancia hacia un lugar conocido como "Loma de Coyotes", recibió la orden de pasar al domicilio particular del comandante de la Policía de Iguala, César Nava Flores.

"Observó que las camionetas en las que iban el comandante Nava y el Subcomandante Ignacio Aceves Rosales, se dirigieron sobre la carretera 51 Iguala-Teloloapan, rumbo al lugar conocido como Loma de Coyetes, añadió que permaneció ahí con sus compañeros en la patrulla Ram, color negro, número económico 305, por un lapso de 20 minutos, hasta que César Nava e Ignacio Aceves regresaron en las patrullas ya sin los detenidos".

Osvaldo Ríos Sánchez, presunto integrante de Guerreros Unidos, que sigue procesado, dijo en su declaración "que tenían que llevar a los estudiantes con "El Chucky", porque supuestamente entre ellos venían sujetos que pertenecían al Cártel de Los Rojos en forma infiltrada, por lo que al yo ver ese mensaje, yo no supe nada de esos, ya que me fui a mi casa a las 11: 30 de la noche, y al siguiente día ya no hubo mensaje por Black Berry, y fue por eso, que supe que un comando de policías junto con un comando de sicarios comandado por "El Chucky" le cerraron el paso a los autobuses de los estudiantes de Ayotzinapa, los rafaguearon y posteriormente los bajan de los autobuses y se los llevan al Chucky".

Los policías de Cocula que obtuvieron su libertad son: Roberto Pedrote Nava, Julio César Mateos Rosales, Juan de la Puente Medina, Nelson Román Rodríguez, Alberto Aceves Serrano, Wilbert Barrios Ureña, Óscar Veleros Segura, Arturo Reyes Barrera, Joaquín Lagunas Franco, Ignacio Aceves Rosales.

Y de Iguala: Verónica Bahena Cruz, Leodan Fuentes Pineda, así como Miguel Ángel Ríos Sánchez, presunto integrante de Guerreros Unidos.