Se hace un peinado ostentoso y termina arrepintiéndose

Mientras algunos internautas felicitaron a la mujer que estilizó por su creatividad, no tardó para que alguien dijera que la forma del contorno más bien parecía el miembro reproductor masculino, detalla el diario Mirror.

La blogger de estilo Stephanie Yeboah fue quien compartió las imágenes, subtitulando su publicación: "Debo estar cansada porque pensé que este era el peor de los penes".

Otros respondieron: "No fue hasta que leí tu tweet que me di cuenta de que no era así". "Pensé también que habías publicado un pene gigante... mis ojos estaban temblando".

