De Inglesita

La culpa no es de Mauricio, pero él sí es el responsable. A ver, me explico: se dice que la relación entre el entrenador argentino del Tottenham, y los dueños del club, está rota. Pero si hace unos meses los londinenses estaban peleando por ser campeones de Champions, ¿cuándo empezó la grieta que hoy ha cuarteado?

La presentación en Champions ante su afición fue terrible. Previamente, las esperanzas fueron alimentadas tras reforzar un proyecto que carece de estructura con un jugador con mucho potencial como lo es Tanguy Ndombélé. Los Spurs no suelen reforzarse con bombazos, y no, no es porque sean un equipo modesto o sin recursos. De hecho, sí que los tienen, y para muestra el nuevo estadio que inauguraron en abril de este año, y por el cual probablemente redujeron la chequera para fichar jugadores. ¿Entonces?

La catástrofe contra el Bayern no deja en evidencia nada que no se haya visto recientemente. El Tottenham viene jugando muy mal desde hace un rato, y en una Premier League donde ni Chelsea ni United van a competir por el título, tu obligación, más como miembro del ‘Big-Six’, es demostrar que tienes lo suficiente para estar encima por encima de ellos. Actualmente los Spurs son sextos, por debajo de equipos como Arsenal, Leicester y West Ham. Cierto, todavía está empezando la liga, pero estas dolencias se le ven al conjunto de Londres desde tiempo atrás. Llegaron a la Final de Champions League por un milagro en Holanda, no lo olvidemos.

Fue también hace unas semanas cuando cayeron 4-3 en penales ante el Colchester, equipo de la Tercera División de Inglaterra, y así quedaron eliminados de Capital One Cup. Ese fue el primer momento de quiebre total, y el 2-7 ante el conjunto Bávaro dio a conocer al mundo la realidad “Spur”.

Y si la culpa parece que no es de Mauricio Pochettino, porque él le ha dado una gran identidad al club a través de un futbol novedoso, y proyección internacional, ¿de quién es entonces? La respuesta, evidentemente, no es sencilla. No recae en un culpable ni en un momento específico.

Habría que apuntar, más bien, a la falta de renovación del club. Y aquí podríamos dividirlos en tres categorías: los que abiertamente pidieron salir; los que por edad ya no rinden igual; y los que ya no entran en los planes del club. Christian Eriksen dijo que quería marcharse, y se le vinculaba al Madrid, pero al final nada. Contra el Bayern por ejemplo, fue suplente. Hugo Lloris y Jan Vertonghen (ambos con 32 años de edad) quedaron exhibidos contra jugadores como Gnabry o Lewandowski. Y Danny Rose, que no fue considerado por el equipo para hacer pretemporada, hoy es titular indiscutible porque no hay alguien más por todas las lesiones.

El Tottenham esboza con Mauricio la edificación que tuvo su acérrimo rival con Wenger: pierden una final de Champions (Barcelona-Arsenal, 2006), luego les construyen un nuevo estadio (Emirates Stadium) y finalmente parece que pelean la liga pero se quedan muy por debajo de las expectativas. La historia de Arsène no concluyó bien, ¿la de Pochettino?

Un dato: 9 de los 11 titulares que presentó el Tottenham ante el Bayern Múnich, en la segunda jornada de esta Champions League, están desde la temporada 2016-17.