Amaga AMLO con despidos de interferir en procesos de partidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el servidor público que intervenga en los procesos internos de los partidos políticos será despedido, pues "sería nefasto" que desde su cargo repitieran conductas de ese tipo.

El mandatario se pronunció así al preguntarle sobre la próxima renovación de la dirigencia nacional de Morena, su partido, y dijo que además de un exhorto enviará una carta a todos los funcionarios federales en ese sentido.

"Y no sólo eso, voy a pedir, con todo respeto a la procuraduría electoral de la Fiscalía General (de la República) que intervenga para que sea juzgado el servidor público que participe en favor de candidatos utilizando recursos del gobierno", enfatizó.

Además, expresó que "no es de izquierda el que hace trampa, no es de izquierda el oportunista, no es de izquierda el corrupto, no es de izquierda el acomodaticio, el trepador, no es de izquierda el que no pone por delante los ideales y los principios. Que quede también esto muy claro".

El Ejecutivo federal insistió en que todo aquel que quiera hacer trabajo partidista "está en libertad; pero la función del gobierno es otra, completamente distinta. Partido, como su nombre lo indica, es una parte; gobierno es la representación de todo el pueblo".

Entonces, "no va a ser suficiente con este exhorto que estoy haciendo. Voy a enviar una carta a todos los servidores públicos del gobierno federal expresando lo mismo, porque no queremos vernos involucrados".

Además, "sería algo nefasto que nosotros, que hemos luchado durante tantos años y padecimos de tantos fraudes, y de tanta injerencia del gobierno en asuntos internos de nuestros movimientos, de nuestras organizaciones políticas, que repitiéramos esas mismas conductas".