Las palabras tienen palabra

Hay gente que se toma religiosamente sus vacaciones y déjeme decirle que eso ¡está muy bien! Luego no faltan las excusas para no tomarse unas necesarias vacaciones: sale muy caro, tengo que trabajar, los niños ya van a entrar a la escuela y muchas más.

Las vacaciones sirven para descansar y "recargar la pila", para luego poder seguir adelante con los compromisos de trabajo. A los que toman vacaciones se les llama "vacacionistas" -¡no me digas!- y muchos de ellos viajan a los famosos lugares turísticos. Si las vacaciones de verano las pasan en un lugar distinto a aquél en el que residen, se dice que andan veraneando. ¿Y qué andan haciendo por allá? Pues paseando, dando la vuelta, turisteando… y eso es precisamente lo que hace el turista, porque esta palabra proviene del inglés tourist, que es "el que da la vuelta", porque seguramente usted ya sabe que tour, en francés, significa vuelta o giro. Bueno, cabe aclarar que la palabra "turista" es una palabra castellanizada y aceptada en español, pero tour no porque está en francés.

Cuando vas a tomar un tour para, por ejemplo¸ conocer la ciudad que visitas, te pedirán que estés a tiempo en el lobby de tu hotel. Por alguna razón preferimos decir lobby aunque sea una palabra inglesa -que viene del latín y significa "pórtico"- mientras despreciamos a su equivalente en español que es "vestíbulo", tal vez porque suena así como muy elegante. Si le digo a mi esposa: "te espero en el lobby", me dirá: "está bien"; pero si le digo: "te espero en el vestíbulo", puede ser que me diga: "palabras domingueras ahorita no, por favor, estamos de vacaciones…"

Para viajar necesitas que un agente de viajes te haga las reservaciones, y a éste ahora se le dice el tour operador. La Academia Española se acalambró cuando escuchó la expresioncita toda mal hecha y se apresuró a sacar la versión en español que es "turoperador".

Para mí que les quedó peor: turoperador, es ya una palabra válida en español, pero yo, la verdad, prefiero usar "operador turístico", que para el caso es lo mismo.

Y ya que andamos en pleno viaje… no, espérese, no me refería a esos viajes que resultan de consumir alguna droga alucinógena. Yo lo que quiero es comentarle sobre la palabra viaje, la que nos llega del catalán aunque un poquito mezclada con el francés.

"Me falta un viaje de arena para poder terminar la obra", le dice el maistro -o sea, el albañil- al arquitecto, y en ese caso el viaje se refiere al traslado de una carga de un lado a otro de una sola vez.

Yo conozco a más de un abusivo que nada más busca la forma de usar una situación a su favor o beneficiarse a costa de otra persona… ¿usted conoce gente así? ¡Claro! A ellos hay que decirles: "¡tú nomás ves burro y se te antoja viaje!", conocido refrán que queda perfecto en esos casos.

Y ya que hemos viajado juntos por los diferentes significados de las palabras vacacionales, ha llegado el momento de despedirme de usted.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected], Twitter: @donjuanrecaredo.

Vick Ortega: "¿Se debe escribir huarache o guarache?".

Es una palabra de origen náhuatl y en su adaptación al español unos oían huarache y otros guarache. El resultado es que se puede usar de las dos maneras: guarache y huarache.

