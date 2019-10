Descartan intento de feminicidio en caso

Luego de que se diera a conocer que una mujer fue atropellada por su pareja en Saltillo, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que tras realizarse las indagaciones, no se advirtieron elementos para determinar el delito, por lo que fue descartado un intento de feminicidio.

Hace unos días trascendió que una joven terminó con lesiones en diferentes partes del cuerpo en Saltillo, luego de que presuntamente fuera atropellada de forma intencional por su pareja.

Por lo anterior, se abrió una carpeta de indagación, en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal, al no haber elementos que determinaran lo anterior.

De acuerdo a Liberto Hernández, titular de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, Atención a Víctimas y Testigos de la FGE, tras efectuar la indagación, no se observó alguna conducta dolosa por parte de la pareja.

"No hubo tal atropellamiento, nosotros revisamos el vehículo y no tiene ninguna huella de que haya sido atropellada", dijo.

Informó que de acuerdo a la carpeta de indagación, fue cuando el sujeto llegó al domicilio de su pareja para dejarla que ocurrieron los hechos.

"Él se sube al vehículo sin saber que ella corre atrás de él, quiere abrir la puerta y cae de su propia altura, tiene escoriaciones en la cara y manos, pero no hay exposición de masa encefálica y no es grave la lesión. Además la joven dijo que no presentaría una denuncia", explicó.

Liberto Hernández informó que a la fecha suman 22 carpetas de indagación por el delito de feminicidio, mientras otro caso más sigue en indagación en Coahuila.