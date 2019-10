Un retén de placas

Ayer el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, y el presidente municipal de Torreón, Jorge Zermeño Infante, anunciaron de manera formal y conjunta la instalación de la empresa Alfagomma por el rumbo del ejido La Partida, donde se ofertarán 400 empleos en su primera etapa y en las cuales se presume que serán plazas para personas con conocimientos técnicos, por lo que el nivel de remuneración es considerable. Espléndida noticia para la ciudad y por consiguiente para Coahuila; cualquier atracción de inversión productiva sustentable es de celebrarse e impulsar siempre. Este es un caso de ello.

En medio de este evento se le entrevistó al gobernador sobre tres tópicos particularmente: la propia atracción de empleos a Torreón; su opinión sobre el asunto de agenda nacional de la información revelada por el Gobierno federal acerca de las condonaciones de impuestos durante los sexenios de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, donde aparecen nombres de personajes e instituciones de relevancia debido a sus acaudaladas fortunas en algunos casos, su trascendencia en el medio político en otros y hasta algunos del mundo artístico y deportivo; y el hecho suscitado antier durante un operativo para revisión de placas montado por autoridades estatales en el bulevar Independencia, donde el alcalde Zermeño se apersonó para presionar para que el retén fuese desmontado.

Sobre el primer punto, el gobernador dijo que Coahuila tiene las condiciones de seguir atrayendo empresas y que su Gobierno trabaja para que esto se materialice, reconociendo en el caso de ayer el esfuerzo conjunto que hacen con las autoridades municipales torreonenses. También señaló que para la región Sureste del estado se atrajo inversión así como para el municipio de Castaños. En cuanto a su respuesta sobre el tema de condonaciones de impuestos, el gobernador Riquelme encontró una salida diplomática para evadir el tema, ya que revolvió entre condonaciones de organismos públicos como municipios o sistemas municipales con el tema que hoy está en la palestra nacional que fueron beneficiados por ese motivo, como empresas, políticos, artistas y deportistas.

Lo más candente fue el tema de los operativos para la revisión de placas vencidas que está realizando su Administración y que antier tuvieron que recular en el punto de inspección por el proceder del alcalde Zermeño, que dijo que "no los iban a permitir" (hay que aclarar que Jorge Zermeño dice que va a impedirlos debido a la forma que ocurrió antier, en la que el retén bloqueaba la circulación del bulevar Independencia; no se refiere en lo absoluto a la exigencia de la autoridad de que el ciudadano cumpla con su obligación). El presidente municipal apareció en el sitio donde se encontraba la policía estatal apostada junto a los empleados de Recaudación de Rentas, responsables directos del cobro de todo lo concerniente a derechos vehiculares en bulevar Independencia, luego de que supuestamente una señora había realizado una llamada para inconformarse, para él personalmente remover los conos plásticos de color rojo utilizados como auxiliares de señalamiento de circulación y telefonear al secretario general de Gobierno pidiendo que desmontara el operativo de ese lugar, cosa que finalmente ocurrió.

Ante ello, el gobernador nuevamente respondió calma su postura. Reiteró que existe un trabajo de coordinación entre su Gobierno y la administración de Zermeño Infante, y que la atracción de inversiones es una muestra clara de que saben trabajar en equipo. Sin embargo, reiteró que los operativos de revisión de placas continuarán, ya que las autoridades estatales tienen facultades legales para hacerlo.

En tanto, Jorge Zermeño reiteró que a lo que él se opone es a las formas, porque entorpecer la circulación en rúas como Independencia simplemente es desproporcionado para el fin que se busca. Incluso el alcalde dio ideas -buenas, por cierto, y mucho más racionales que la de bloquear una de las vías de comunicación más importantes de Torreón- para obligar a que se cumpla con la obligación legal de portar placas en los vehículos en circulación del estado.

El problema de todo ello es que aunque en el discurso tanto Riquelme Solís como Zermeño Infante señalan que no hay confrontación, hay que ser ingenuos para no suponer que este incidente no tensa unas relaciones que por naturaleza de los caracteres y origen de ambos gobernantes no puede ser sencilla. Torreón no merece que un asunto de este tipo impida la oportunidad de aprovechar un gobernador lagunero que desde hace cinco décadas no tenía, y todo por un retén de placas.