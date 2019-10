3 de octubre también es del Anime 'Fullmetal Alchemist'

El 3 de octubre se ha convertido en una fecha muy marcada para la comunidad de internet y es que además de ser 'el día de Chicas pesadas' y este año el día en que presuntamente caería un meteorito en la Tierra, esta fecha también es recordada por simbolizar importancia para el Anime 'Fullmetal Alchemist' y sus fans.

La obra Manga de la autora Hiromu Arakawa, gira en torno a la vida de los hermanos Elric, 'Edward' y 'Alphonse', quienes intentan traer a la vida a su marte que falleció a causa de una enfermedad terminal, haciendo uso de la alquimia, sin embrago, las cosas no salen como esperaban y 'Alphonse' termina perdiendo su cuerpo quedando encerrada su alma en una armadura, después de que Edward sacrificara su brazo derecho y perdiera su pierna izquierda.

Esta fecha representa para los fanáticos de la serie el día en que los hermanos Elric quemaron su casa, con la intención de dejar los recuerdos atrás y emprender un viaje en busca de una solución para recuperar sus cuerpos a través de la alquimia, marcando la frase 'Don't forget 3.Oct.11' (No olvides 3 de octubre 11) en su reloj de bolsillo.

Por supuesto, en redes sociales las imágenes y memes referentes a este suceso del Anime no se han hecho esperar, mezclando incluso el acontecimiento con el día de 'Chicas pesadas'.

happy fullmetal alchemist day! one of the greatest animes of all time. #FullmetalAlchemist pic.twitter.com/Ntvk7q3h7O — krmzxix (@krmz69ix) October 3, 2019

So is this pic “#FullmetalAlchemist DAY” or “Ed looking at Mignogna’s career”? pic.twitter.com/5yU8Bo47A5 — The Emotionally Stunted manchild (@henshin_ninja) October 3, 2019

Don't

forget

3.Oct.11

I could never forget the greatest anime of all time #FullmetalAlchemist pic.twitter.com/JAafqLxVJZ — XTornado (@XTornado35) October 3, 2019

EGP.