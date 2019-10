Envió un regalo de bodas y luego le dijeron que no era suficiente

Una mujer preguntó en el foro web MumsNet qué hacer respecto a una situación que encontraba embarazosa. Asistió a la boda de un antiguo colega y como obsequio les dio a los novios un cheque de 100 libras, que son alrededor de 2500 pesos, sin embargo, no mucho después de la boda la pareja le dijo que no era suficiente lo que dio y que enviara más dinero.

"Hace poco asistí a la boda de un ex colega donde, en respuesta a una solicitud de regalos en efectivo, envié lo que pensé que era un cheque bastante decente. Anoche recibí un correo electrónico con algunos comentarios de lo contentos que estaban de ver a todos y lo generosos que habían sido, y luego dicen que: les sorprendió que mi contribución no pareciera coincidir con la calidez de los buenos deseos por su gran día”, explica esta mujer, informa el diario Mirror.

En respuesta, los internautas le recomiendan a la persona no molestarse ni en responder ya que, según ellos, la pareja de recién casados está siendo desagradecida y grosera. "Es muy grosero, irracional e incluso si les hubieras dado un billete de cinco, deberían estar agradecidos", "No lo justificaría ni me molestaría con una respuesta” o "Diles que vayan a volar y sácalos de tu directorio telefónico”, fueron algunos comentarios.

DA.