La razón por la que el 3 de octubre es el día de 'Mean Girls'

De acuerdo a la trama de la película, el grupo al que pertenecen 'Regina George', 'Gretchen Wieners' y 'Amanda Seyfried', es conocido como 'las plásticas' y suelen vestirse de rosa los miércoles, poniendo en aprietos a la protagonista 'Cady Heron', interpretada por Lindsay Lohan.

Pese a que este año el 3 de octubre no cayó en miércoles, la fecha es recordada por una emblemática escena de la cinta en la que 'Cady' habla con su amigo 'Aaron' (Jonathan Bennett), donde le menciona que 'es 3 de octubre', el día en que 'las plásticas' deben vestir de rosa.

El público ha convertido este día como el oficial de la película, compartiendo en la red referencias y memes respecto a 'las plásticas' y su tradición de vestir en color rosa.

it's october 3rd so mean girls as a 90's anime #meangirlsday pic.twitter.com/TcvL20URdR