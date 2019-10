Exmandatarios estaban al tanto de condonaciones fiscales: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este jueves su habitual conferencia matutina con medios de comunicación.

En el acto, como primer punto, el mandatario agradeció a los participantes de la marcha conmemorativa por el 2 de octubre de 1968, asegurando que el cordón de paz permitió evitar actos violentos como los ocurridos en protestas anteriores.

En otro tema, sobre la revelación de condonaciones fiscales, López Obrador afirmó que es evidente que se daba preferencia a unas cuantas empresas o bancos.

Sin embargo, señaló que esto ya es parte del pasado. "Nunca más" se darán estas situaciones, prometió, y agregó que desconoce si hay más implicados en las condonaciones fiscales reveladas.

El presidente agregó que los exmandatarios sí estaban al tanto de las condonaciones fiscales, esto luego de que el expresidente Felipe Calderón señaló que la condonación de impuestos no es una facultad ni decisión del Ejecutivo, pues se trató de un beneficio para los contribuyentes previsto en la Ley Fiscal.

"Y eso de que el presidente no sabe, claro que sabe, cómo no va a saber, puede ser que no sepa de una condonación de 100 mil pesos, pero de una condonación de 3 mil millones de pesos, de 5 mil millones de pesos. Hay empresas que no pagaron impuestos por 10 años consecutivos", aseguró el presidente López Obrador.

El mandatario no descartó que por un "error con su contador", a la hoy dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, se le hayan condonado 16 millones de impuestos.

"Puede ser, se veía como algo normal. Hay despachos donde el propósito es cómo evadir el pago de impuestos, como no cumplir con nuestras obligaciones, y hay otros despachos que se las saben de todas toditas y siempre buscan cómo quitarles impuestos a sus clientes y hasta presumen que le ganan a Hacienda y el SAT en tribunales".

El titular del Ejecutivo aseguró que se acabaron con las cancelaciones y condonaciones de impuestos porque no es posible que se les cobre a obreros, campesinos, comerciantes, y una élite con influyentismo es tratada de manera especial como predilectos del régimen.

"Eso se termina. Era un asunto legal, pero inmoral, más cuando se trata de grandes corporaciones", destacó.

El martes, el SAT dio a conocer una lista de políticos, empresas, artistas y deportistas, entre otros, a quienes se les hicieron condonaciones fiscales millonarias en los dos últimos sexenios.