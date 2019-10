No va desaparición de poderes: Segob

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó que en el Senado prosperen las solicitudes de desaparición de poderes en Tamaulipas, Guanajuato o Veracruz, como lo plantean las bancadas de Morena y el PAN.

Sánchez Cordero dijo que este hecho no transitará en el Senado, porque no se puede desaparecer el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en una entidad. "No se va a dar la desaparición de poderes. Desaparición de poderes significa eliminar el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que la Federación básicamente tome cartas en el estado, entonces no", indicó en entrevista.

La semana pasada la bancada de Acción Nacional en el Senado presentó una solicitud para desaparecer los poderes en Veracruz, por la presunta remoción arbitraria de Jorge Winckler Ortiz del cargo de fiscal general del estado, lo que llevó a su vez a Morena a solicitar la desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato.

Por separado, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que la ampliación del plazo para su análisis, como lo pidió la Comisión de Gobernación del Senado, no significa que el tema "esté muerto"; por el contrario "sigue vivo" con la intención de dictar un precedente.

"A mí me parece correcto que siga vivo, para que se realice con seriedad el estudio sobre la procedencia o improcedencia. Lo que determine la comisión será un precedente histórico muy valioso para todos los estados del país", añadió.

Intercambian opiniones respecto a migración. Por otro lado, la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con el embajador de España en México, Juan López-Dóriga Pérez, así como con la directora de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), Anna Terrón Cusí, con quienes dialogó sobre migración.

Sánchez Cordero resaltó la experiencia de España al haber recibido a 10 millones de personas migrantes de Asia y África, y la manera en que fue resuelto el tema de la migración masiva.