Demandan reforma al Poder Judicial

El Comité '68 demandó una reforma a fondo del Poder Judicial ya que consideran que libera criminales.

El líder histórico del Comité '68, Félix Hernández Gamundi, señaló que persiste la "demanda vieja" de romper con el estado de impunidad que ha permitido que no haya sanción para los autores materiales e intelectuales de la represión del 2 de octubre de 1968.

"El país no ha sido capaz de imponer la ley o la justicia para romper la impunidad. Si no rompemos la impunidad con (el caso) '68, no la vamos a romper con nada. Tenemos que exigir no más impunidad en este país, una reforma a fondo del Poder Judicial que libera y protege a criminales", pidió.

Al encabezar el mitin al término de la marcha histórica por la conmemoración de los hechos del 2 de octubre de 1968, Hernández Gamundi dijo que si bien existen las condiciones para cambiar al país, esto no ha ocurrido.

"Estamos aquí, tiene que ser un llamado para la organización, hoy está todo pendiente y por hacerse. Hay condiciones para comenzar a cambiar el país pero nada ha cambiado en realidad".

Este miércoles por la tarde llegaron al Zócalo de la Ciudad de México alrededor de 8 mil personas e integrantes de organizaciones civiles que participaron en la marcha conmemorativa del 51 aniversario de los hechos de Tlatelolco.

Durante el mitin, los oradores demandaron el cese de las provocaciones de personas que hicieron destrozos e iniciaron agresiones.

En los discursos el llamado fue a recordar que la marcha histórica es una conmemoración pacífica donde no son bienvenidas las manifestaciones de violencia; inclusive Hernández Gamundi pidió a las personas que hicieron pintas e iniciaron agresiones que compartieran sus demandas, "igual hasta nos sumamos".

